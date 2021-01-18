العارضي: ما آلية «التربية» لمنح معلمي اللغة العربية بدل التخصص؟

وطن النهار

وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي سؤالاً طلب فيه بيان الآلية التي تتبعها وزارة التربية في حساب المشغول الفعلي اللازم لمنح بدل التخصص النادر لمعلمي اللغة العربية وكشفا بأسماء المعلمين الكويتيين والخليجيين الذكور - تخصص اللغة العربية - في جميع المراحل التعليمية، متضمنا عددهم وأرقامهم المدنية ومراكز عملهم في كل مرحلة علي حدة، وكذلك عدد المعلمين الوافدين الذكور - تخصص اللغة العربية.

واستفسر: هل يتوقف صرف بدل التخصص النادر بعد الترقي الى الوظائف الاشرافية (رئيس قسم- مدير مساعد - موجه فني وما فوق)؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى بيان السبب، والسند القانوني لذلك وصورة ضوئية من جميع كتب ديوان الخدمة المدنية وادارة الفتوى والتشريع حول بدل التخصص النادر.

وطلب تزويده بأسماء جميع المسؤولين (رئيس قسم مادة/ مدير مساعد/ مدير مدرسة/ مراقب مرحلة تعليمية/ مدير شؤون تعليمية/ مدير عام منطقة/ موجه فني/ موجه أول/ موجه عام) الذين منحوا بدل التخصص النادر وما زالوا على رأس عملهم، على أن يتضمن البيانات التالية: المسمى الوظيفي وتاريخ الحصول على بدل التخصص النادر والمسمى الوظيفي عند الحصول على البدل، وصورة ضوئية من القرار الخاص بمنح هذا البدل لكل مسؤول.

ومضى يسأل: لماذا حرم معلمو اللغة العربية الذكور في المرحلة الابتدائية من صرف بدل التخصص النادر منذ تاريخ اقرار كادر المعلم؟ مع تزويدي بكشف بأعداد المعلمين الكويتيين والخليجيين والوفدين الذكور في المرحلة الابتدائية منذ عام 2011 حتى عام 2020 حسب كل سنة دراسية على حدة.

وختم بقوله: هل تدخل أسماء وأعداد المسؤولين الحاصلين على بدل التخصص النادر (رئيس قسم مادة/ مدير مساعد/ مراقب مرحلة تعليمية/ مدير شؤون تعليمية/ مدير عام منطقة/ موجه فني/ موجه أول/ موجه عام) في حساب المشغول الفعلي اللازم لصرف بدل التخصص النادر سنويا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك، طالباً صورة ضوئية من القرارات الوزارية الخاصة ببدل التخصص النادر وأسباب صدورها والسند القانوني لذلك.

