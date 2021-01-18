الديحاني لبيان تأثير «كورونا» على المشاريع الإسكانية

وطن النهار

سأل النائب فرز الديحاني وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عن عدد العقود التي وقعتها وزارة الاسكان في الفترة من سبتمبر 2019 الى ديسمبر 2020، طالبا تزويده بعدد العقود ومبالغها الاجمالية.

واستفسر: ما الاسباب التي أدت الى عدم طرح عقود مشروع جنوب صباح الأحمد؟ وما تأثير جائحة كورونا على مشاريع الاسكان بشكل عام؟ وهل ستؤدي الى تأخير المشاريع الاسكانية؟ وما عدد العقود الموقعة الخاصة بمشروع خيطان في فترة كورونا؟ وكيف تتعامل المؤسسة مع المواطنين الذين حصلوا على قسائم وزعت لهم على المخطط فيما يخص بدل الايجار والبدل في التوزيعات؟ وكم كلفة بدل الايجار للمواطنين خلال السنوات الخمس الماضية؟». وأضاف: «كم عدد الطلبات الاسكانية المسجلة في المؤسسة؟ وما القرارات التي أصدرتها المؤسسة بشأن شطب أسماء المواطنين من دور الانتظار الاسكاني؟»، مستفسرا كذلك عن المشاريع الاسكانية المدرجة على جدول خطط المؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة.

