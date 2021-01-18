البحث عن السيولة.. في الوقت بدل الضائع!

مال وأعمال

تحرك حكومي جاد وفوري لمواجهة احتمالات خفض التصنيف الائتماني للكويت، حيث كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» أن الحكومة أصدرت توجيهات فورية للمعنيين في جهات الدولة المختلفة للبدء فورياً في وضع تصوراتها لمواجهة تراجعات التصنيف الائتماني «المحتملة»، وفق ما أشارت إليه وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي حذرت فيه من أن استمرار التأزيم وغياب الخطط الإصلاحية طويلة الأجل وعدم التوافق على حل أزمة السيولة التي تواجه صندوق الاحتياطي العام عبر إقرار قانون الدين العام قد يدفع لمزيد من خفض التصنيف في مرحلة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة.

وبينت المصادر أن رحلة البحث عن تعزيز المصدات المالية هي الشغل الشاغل للجهات الحكومية في الوقت الحالي، خاصة وأن التقديرات تشير إلى تسجيل عجز في ميزانية العام المالي الحالي 2020/2021 بحدود تصل إلى 30 بالمئة، ما يجعل من تطوير آلية تحصيل الإيرادات أمراً على درجة كبيرة من الأهمية.

وبينت أن استراتيجية تعزيز المصدات المالية ترتكز على 5 عناصر رئيسة أبرزها مايلي:

? التوسع في نقل ملكية أصول صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، حيث تم نقل أصول تقدر قيمتها بحدود 2.2 مليار دينار في الفترة السابقة.

? فتح ملف الأموال المتجزة والتي تتجاوز قيمتها حاجز 7 مليارات دينار لدى كل من مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ والتي من المتوقع تعزيز السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام.

? إعادة النظر في برنامج التخصيص مرة أخرى بعد أن أصبحت شركات القطاع العام أضعف إنتاجية وكلفتها على المال العام متزايدة، وفي هذا الخصوص، شددت المصادر أن القطاع الخاص الأقدر على تفعيل دور تلك الشركات في الاقتصاد الوطني، مستشهدة بتجارب عدة عززت الاقتصاد الوطني ووفرت مئات الآلاف من الوظائف أمام العمالة الوطنية، قائلة : إن تجارب زين واجيليتي وغيرها من الشركات لخير دليل وبرهان على هذا التوجه والذي كان آخر تجاربها خصخصة البورصة والتي أثمرت عن تحصيل خزينة الدولة 20 مليون دينار، بالإضافة إلى تحويل بورصة الكويت إلى سوق عالمية بامتياز استطاعت جذب قرابة 10 مليارات دولار.

? التوسع في مواجهة الهدر في الانفاق وترشيد الدعومات بنسب لا تقل عن 20 % من إجمالي الإنفاق في الميزانية العامة للدولة والتي من المتوقع أن توفر قرابة 3.5 مليارات دينار في الميزانية.

? استمرار وقف استقطاع 10% نسبة احتياطي الأجيال القادمة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز السيولة المالية للدولة على أن يكون الاستقطاع في سنوات الفائض المالي وبالنسبة التي يحددها الوزير المختص. وفي سياق متصل، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر إلى أن أهم الإصلاحات الواجب المضي به سريعاً ما يلي:

? تطبيق مشروع التخصيص العام وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة والتي تسعى لترسيخ دور القطاع الخاص في إدارة وتملك المؤسسات الحكومية الاقتصادية والخدمية بهدف خفض المصروفات العامة وتحسين الأداء ووقف الهدر وتجفيف منابع الفساد.

? إلغاء ودمج العديد من الأجهزة والهيئات الإدارية الأخيرة والتي لا حاجة فعلية لها ولا تفيد الاقتصاد او الأداء الحكومي.

? التوقف عن تعيين الموظفين الذين لا حاجة لهم أصلاً.

? منح بدل بطالة كبديل لإنشاء وظائف بالآلاف لا حاجة لها.

? منع استيراد العمالة الأجنبية التي يتوافر لها بديل من المرشحين الكويتيين.

