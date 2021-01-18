خطة بايدن تطيح بالأسواق الناشئة في آسيا

مال وأعمال

قد تصبح الأسواق الناشئة في آسيا ضحية نتيجة خطة اغاثة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأخيرة البالغة 1.9 تريليون دولار، وفقاً لما ذكره رئيس ابحاث الأسهم الآسيوية اليابانية السابقة في جي بي مورغان، جيمس سوليفان.

وقال سوليفان: «كان معظم المستثمرين ايجابيين للغاية بشأن آسيا والأسواق الناشئة مقارنة بالولايات المتحدة» قبل الاعلان عن تفاصيل حزمة الانقاذ الأخيرة». وأضاف «لقد شهدنا اكثر من 18 اسبوعاً متتالياً من تدفقات الأموال الى آسيا باستثناء اليابان على مدار الشهرين الماضيين».

أضاف انه «من المحتمل جداً» ان تبدأ الصناديق بالتناوب من الأسواق الناشئة في آسيا، والعودة الى الولايات المتحدة نتيجة لدعم النمو الاقتصادي من خطة بايدن، وفقاً لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

كشف بايدن عن الحزمة المقترحة، بعنوان خطة الانقاذ الأميركية، والتي تتضمن تدابير تهدف الى اعالة العائلات والشركات حتى يتم توزيع اللقاحات على نطاق واسع. تتضمن الخطة فحوصات التحفيز بالاضافة الى دعم البطالة.

وقال سوليفان ان بنك جيه بي مورغان توقع سابقاً انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين في الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة نتيجة الافتقار الى الحوافز المالية.

وتابع «لقد استوعبنا توقعاتنا لحزمة تحفيز مالي بقيمة 900 مليار دولار، ادت الى الانتقال من 0.02% الى ارتفاع 70 نقطة اساس الى الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة».

مع وصول خطة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار الآن بأكثر من ضعف المبلغ المتوقع من قبل جي بي مورغان، ستكون «مفاجأة ايجابية» للسوق وكذلك بالنسبة للمستويات الاجمالية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتوقع سوليفان ان تكون الأسواق الصينية من بين اول الأسواق التي ستتأثر بهذا التحول.

