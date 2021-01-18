الضغوط البيعية تحاصر البورصة مع تراجع السيولة

مال وأعمال

عاد التباين يسيطر على البورصة مع الضغوط البيعية التي ساهمت في انخفاض سيولة الجلسة تراجعاُ كبيراً بنسبة بلغت 45.6 في المئة لتصل إلى 25.11 مليون دينار مقابل 46.16 مليون دينار في جلسة الخميس، وهبطت أحجام التداول بواقع 25.6 في المئة لتصل إلى 229.2 مليون سهم مقابل 308.1 مليون سهم، وانخفضت الصفقات بنسبة 27.2 في المئة إلى 8.9 آلاف صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية بقيمة 12 مليون دينار بنسبة 0.03 في المئة من 32.858 مليار دينار في جلسة الخميس، إلى 32.846 مليار دينار في جلسة أمس، وانخفضت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.19 في المئة وبقيمة 46 مليون دينار من 24.202 مليار دينار إلى 24.156 مليار دينار، في حين ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.4 وبقيمة 35 مليون دينار من 8.655 مليارات دينار إلى 8.69 مليارات دينار.

و تراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.2 في المئة وبنحو 11.7 نقطة من 6182.79 نقطة إلى 6171.03 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 في المئة، وبنحو 1.94 نقطة من 5656.28 نقطة إلى 5654.34 نقطة.

في المقابل سجل المؤشر الرئيس ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 18.5 نقطة من 4619.03 نقطة إلى 4637.59 نقطة، وزاد مؤشر «الرئيس 50» بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 31.3 نقطة ليرتفع من 4761.59 نقطة إلى 4792.94 نقطة

وبلغت سيولة السوق الأول 12.6 مليون دينار وذلك بالتداول على 29.4 مليون سهم عبر 2.6 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيس 12.48 مليون دينار وذلك بالتداول على 199.83 مليون سهم عبر 6.2 آلاف صفقة، ليستحوذ بذلك السوق الرئيس على 49.7 في المئة من سيولة البورصة.

وشهد تداولات أمس ارتفاع 7 قطاعات تقدمها النفط والغاز بنسبة 1.54 في المئة، فيما انخفضت 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بواقع 1.82 في المئة، فيما استقر منافع.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر سهم ياكو القائمة الخضراء بـ10 في المئة، فيما تقدم أركان التراجعات بـ8 في المئة.

وتصدر سهم أرزان المرتفع 3.76 في المئة نشاط الكميات بـ31.67 مليون سهم، بينما تقدم بيتك السيولة بقيمة 2.46 مليون دينار، بانخفاض 0.29 في المئة.

