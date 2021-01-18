«الجزيرة» تسلَّمت طائرة جديدة من «إيرباص A320neo»

مال وأعمال

تسلمت طيران الجزيرة طائرة جديدة من طراز ايرباص A320neo ليرتفع عدد الطائرة في اسطولها الى 15 طائرة، ووصلت الطائرة الجديدة الى مطار الكويت الدولي يوم السبت 16 يناير. وتتميز طائرات A320neo بكونها تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخدم نطاق طيران اطول، وتوفر سعة حمولة اضافية، وتساعد في انخفاض الضوضاء من المحركات، وتخفض التكاليف تشغيلية. وتم تجهيز الطائرة بتصميم مقصورات طيران الجزيرة التي تنفرد بمقاعدها المصنوعة من الجلد.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «يسرنا ان نرحب بانضمام هذه الطائرة الجديدة الى اسطولنا، وهي اول طائرة جديدة لعام 2021 من بين طلبيات سابقة سيتم تسلمها كذلك خلال العام. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها قطاع الطيران منذ بداية العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19»، الا اننا نؤمن بأن قطاع السفر سيعود تدريجياً الى سابق عهده بفضل نجاح اجراءات الصحة والسلامة التي جعلت السفر آمناً للجميع.»

تشغل طيران الجزيرة اسطولاً مكون من خمسة عشر طائرة ايرباص، تسعة منها من طراز A320 وستة من طراز A320neo. ومن المخطط ان تتسلم الشركة ثلاث طائرات جديدة من طراز A320neo في 2021.

وتشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية وشحن جوي من مبنى ركابها T5 في مطار الكويت الدولي.

وتمتلك الشركة حقوق تسيير الرحلات الى 39 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها لندن، دبي، البحرين، الدوحة، بيروت، عمان، الاسكندرية، القاهرة، شرم الشيخ، اسيوط، الأقصر، سوهاج، جدة، الرياض، الطائف، النجف، مشهد، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، احمد آباد، نيودلهي، لاهور، اسطنبول، بودروم، باكو، تبليسي، اوش، كاتماندو، كراتشي، العين، الدمام، طرابزون ودكا ومسقط.

