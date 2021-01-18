حكم لـ«كمفيك» ضد «دار الاستثمار»

مال وأعمال

أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» ان محكمة الاستئناف اصدرت حكما بالزام المدعى عليها «شركة دار الاستثمار» بـ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت ومنعها من التعرض للمدعية فرعياً في العقار موضوع التداعي. وقد حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وكما.

في موضوع الاستئناف رقم 747 وما قضي في الدعوى الاصلية والفرعية بالغاء الحكم المستأنف وباعتبار عقد البيع المؤرخ 16/11/2008 رهنا حيازيا لعقد وكالة الاستثمار المؤرخ 16/11/2008 والمحرر بين الشركة المستأنف والشركة المستأنف ضدها الأولى وشطب وثيقة التسجيل رقم 4505 بتاريخ 7/5/2009 عن العقار محل العقد المذكور والكائن في شارع فهد السالم والموصوف بالقسيمة رقم (2) من المخطط رقم م/38442 ومساحته (1121م2) وأوصافه وحدوده بموجب المخطط المذكور وفي الدعوى الفرعية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الفرعية وبرفضها وألزمت المستأنف ضدهما الاولى والرابعة بمصاريف الاستئناف وخمسمئة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

وفي موضوع الاستئنافين رقم 599، 399/2020 برفضهما وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

