273 مليون دولار ضائعة في النفايات!

مال وأعمال

عرض شخص بريطاني، القى بطريق الخطأ قرصاً صلباً محملاً بعملة بيتكوين في سلة المهملات، على السلطة المحلية اكثر من 70 مليون دولار اذا سمحت له بحفر موقع لطمر النفايات.

وتخلص عامل تكنولوجيا المعلومات جيمس هاولز من محرك الأقراص، الذي كان يحتفظ بمخزون رقمي من 7500 بيتكوين، بين يونيو وأغسطس في عام 2013. وكان قد قام بتعدين العملة الافتراضية قبل 4 سنوات عندما كانت ذات قيمة قليلة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNN»،

ولكن عندما ارتفعت قيمة العملة المشفرة وذهب في البحث عنها، اكتشف انه القى عن طريق الخطأ القرص الصلب مع سلة المهملات.

الآن، مع ارتفاع عملة بيتكوين المفقودة الى ابعد من ذلك، اتصل هاولز بمجلس مدينة نيوبورت في ويلز لطلب الاذن بحفر قسم معين من موقع المكب حيث يعتقد ان القرص الصلب انتهى به الأمر هناك.

في المقابل، عرض ان يدفع للمجلس ربع القيمة الحالية لما تحويه وحدة التخزين، والذي يقول انه يمكن توزيعه على السكان المحليين.

واكتشف هاولز لأول مرة ان القرص الصلب كان مفقوداً عندما كانت قيمة بيتكوين الخاصة به تبلغ حوالي 9 ملايين دولار، بناءً على المعدلات الحالية، يقدر انها ستكون قيمتها حوالي 273 مليون دولار.

وقال لشبكة CNN: «لقد عرضت التبرع بنسبة 25% او 71.7 مليون دولار لمدينة نيوبورت من اجل توزيعها على جميع السكان المحليين الذين يعيشون في نيوبورت في حالة العثور على عملات بيتكوين واستعادتها».

رغم ضخامة مكب النفايات، الا ان هاولز لديه امل، حيث قال «ستكون الخطة هي حفر منطقة محددة من مكب النفايات بناءً على نظام مرجعي للشبكة واستعادة القرص الصلب مع الالتزام بجميع معايير السلامة والبيئة».

