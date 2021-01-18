الدول الست الأعلى إنتاجاً للفحم

مال وأعمال

رغم ان الجهود العالمية لازالة الكربون من نظام الطاقة العالمي، ادت الى تقليل الاعتماد على الفحم خلال السنوات الأخيرة، الا انه لا يزال اكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم حتى الآن، اذ وفر الفحم 38% من الحاجة العالمية للكهرباء في 2019، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.

وقد زاد انتاج الفحم على اساس سنوي منذ عام 2016، وتجاوزت احتياطيات الفحم العالمية التريليون طن، وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الى ان حجم الانتاج العالمي للفحم تجاوز 7.9 مليارات طن في 2019، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.5%.

1 - الصين

تتصدر الصين قائمة اكبر الدول المنتجة للفحم في العالم، اذ ساهمت بنحو 47% من الانتاج العالمي للفحم في 2019، وأنتجت الدولة نحو 3.7 مليارات طن فحم خلال ذلك العام، بمعدل نمو سنوي قدره 4%.

2 - الهند

جاءت الهند في المركز الثاني بحجم انتاج بلغ 783 مليون طن فحم في 2019، بما يمثل نسبة اقل بقليل من 10% من الانتاج العالمي للفحم.

3 - الولايات المتحدة الأميركية

انخفض انتاج الولايات المتحدة الأميركية من الفحم على مدى عدة سنوات، وبلغ 640 مليون طن في 2019، ويعد ذلك ادنى مستوى انتاج للفحم منذ السبعينيات.

4 - اندونيسيا

زاد انتاج اندونيسيا للفحم بنسبة 12% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، واحتلت الدولة المركز الرابع بحجم انتاج بلغ 616 مليون طن فحم.

5 - أستراليا

جاءت استراليا في المركز الخامس بحجم انتاج بلغ 550 مليون طن فحم في 2019، بما يمثل زيادة بنسبة 3.4% على اساس سنوي.

6 - روسيا

أنتجت روسيا 430 مليون طن فحم في 2019، بما يزيد قليلاً على 5% من الانتاج العالمي للفحم في ذلك العام.

