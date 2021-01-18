loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ضعف الدولار يدعم أسواق المنطقة


قال رئيس ادارة محافظ الشرق الأوسط الاستثمارية في مؤسسة شرودرز المالية، رامي صيداني، ان السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وانخفاض الفوائد في العالم تدعم أسواق المنطقة. وأضاف في حديثه للعربية، أن السياسة النقدية الأميركية الحالية والمستقبلية، تؤدي الى ضعف الدولار، وهو ما يدعم أسواق المنطقة، وهو ما انعكس بالفعل على بعض الأسواق المحلية. وأشار الى أن ما يحدث من ارتفاع للدولار هو استثناء، مشيرا الى أن ضعف الدولار سيتواصل خلال الفترة المقبلة وسط سياسة التحفيز الأميركية، وأسعار الفائدة المنخفضة، اذ من غير المتوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بالطريقة التي تجعل الفيدرالي الأميركي يقوم برفع أسعار الفائدة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة