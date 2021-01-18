ضعف الدولار يدعم أسواق المنطقة

مال وأعمال

قال رئيس ادارة محافظ الشرق الأوسط الاستثمارية في مؤسسة شرودرز المالية، رامي صيداني، ان السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وانخفاض الفوائد في العالم تدعم أسواق المنطقة. وأضاف في حديثه للعربية، أن السياسة النقدية الأميركية الحالية والمستقبلية، تؤدي الى ضعف الدولار، وهو ما يدعم أسواق المنطقة، وهو ما انعكس بالفعل على بعض الأسواق المحلية. وأشار الى أن ما يحدث من ارتفاع للدولار هو استثناء، مشيرا الى أن ضعف الدولار سيتواصل خلال الفترة المقبلة وسط سياسة التحفيز الأميركية، وأسعار الفائدة المنخفضة، اذ من غير المتوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بالطريقة التي تجعل الفيدرالي الأميركي يقوم برفع أسعار الفائدة.

