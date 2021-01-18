«KIB»: استقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن انضمام منال عدنان الربيعان الى فريق عمل البنك لتشغل منصب نائب مدير عام ادارة التدقيق الداخلي. ومن المقرر أن تتولى الربيعان ادارة فريق التدقيق الداخلي المسؤول عن تحديد وقياس ومراقبة نظم الرقابة الداخلية، الى جانب تقديم التوصيات والارشادات اللازمة لتصحيح أي خلل أو قصور في عمليات واجراءات البنك، ما سيساهم في تطوير أعماله وتحسين عمليات ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

يذكر أن الربيعان تمتلك مسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 12 عاماً في الحقل المصرفي الاسلامي، حيث كانت تشغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في مصرف الراجحي فرع الكويت، وقبلها عملت كمدقق أول في بيت التمويل الكويتي، كما شغلت أيضاً منصب مدقق داخلي في بنك بوبيان. ولقد تم تكريمها من قبل محافظ بنك الكويت المركزي بمنحها مسكوكة تذكارية خاصة تقديراً لجهودها في الأبحاث الأكاديمية في مجال التدقيق الداخلي. كما أنها تعتبر أول كويتية يتم اختيارها كاحدى القيادات النسائية المؤثرة في قطاع الأعمال والتمويل الاسلامي لعام 2020 من قبل مؤسسة كامبريدج للاستشارات المالية الدولية (Cambridge – Islamic Finance Advisory)، وجاء تصنيفها بالمرتبة 45 ضمن قائمة ضمت 300 شخصية نسائية قيادية في نفس المجال على مستوى عالمي.

وبهذه المناسبة، ذكر بنك الكويت الدولي «KIB» في تصريح صحافي له: «أن انضمام الربيعان الى فريق عمل «KIB» سوف يساهم في تعزيز وترسيخ مكانتنا بين غيرنا من البنوك المحلية، الى جانب تحقيق الأهداف بعيدة وقصيرة المدى لادارة التدقيق الداخلي، وذلك بفضل ما تتمتع به من خبرة عريقة في ادارة العمليات التشغيلية المتعلقة بالرقابة والحوكمة، الى جانب تقديم التوصيات اللازمة لتحسين البيئة الرقابية. كما أنها تعتبر من الشخصيات الكويتية المرموقة حيث حققت نتائج متميزة على صعيد ادارة وتنظيم أعمال التدقيق الداخلي مع الالتزام بمعايير الجودة.»

ولقد سبق وأن اختارت الربيعان تجربة تحول «KIB» الى مصرف اسلامي عنواناً لمناقشة رسالة الماجستير التي حصلت عليها في العام 2013 من الجامعة الخليجية في البحرين، وتم نشر رسالتها هذه في المجلة الدولية للادارة وتكنولوجيا المعلومات (IJMIT)، بعنوان: تقييم أداء بنك الكويت الدولي «دراسة تحليلية لآثار تحول المصرف من النظام التقليدي المتخصص الى النظام الاسلامي الشامل»، ما يعني أنها تدرك جيداً سياسة العمل في «KIB» وأنها ستكون قادرة على المشاركة في دفع البنك لتحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل القريب.

كما أضاف البنك في تصريحه: «نحن في «KIB» نسعى دائماً الى دعم الشباب الكويتي الطموح وتطوير مواردنا البشرية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة والتي تتمتع بخبرات متميزة في القطاع المصرفي، ما سيساهم في تحقيق أهدافنا الجديدة التي تتمثل في تكويت المناصب القيادية العليا وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي. كما أننا نركز بشكل كبير على الاستثمار بقدرات ومواهب مواردنا البشرية من خلال تقديم البرامج والدورات التدريبية المكثفة التي تضمن تطويرهم وتعزيز أدائهم المهني.»

يذكر أن الربيعان أنهت دبلوم الدراسات العليا في التمويل الاسلامي من جامعة الكويت في عام 2015 وكانت رسالتها بعنوان «التدقيق الداخلي والرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية (تكامل واندماج)»، كما أنها حاصلة على درجة الماجستير في ادارة الأعمال من الجامعة الخليجية في البحرين عام 2013، وشهادة البكالوريوس في الرياضيات مع تخصص مساند في المحاسبة من جامعة الكويت عام 2005. هذا بالاضافة الى أنها حاصلة على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المرموقة ومنها شهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، الى جانب حصولها على شهادة الاخصائي الاسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي (CISSA) من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية (CIBAFI).

