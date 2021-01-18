«جي إف إتش» استحوذت على مجمع تجاري

مال وأعمال

توسعت مجموعة جي اف اتش المالية، في تواجدها في قطاع التجزئة من خلال الاستحواذ 80 % على مجمع الحد التجاري لأسواق اللولو الى جانب حصة الشريك استراتيجي.

يقع المجمع الممتد على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة الحد السريعة النمو بمحافظة المحرق، وهو مؤجر بالكامل بموجب عقد طويل الأجل و المجمع مشغول حالياً بنسبة 100 %.

وقال رئيس ادارة الاستثمار بمجموعة جي اف اتش المالية حماد يونس «نعتقد ان هذا استثمار في قطاع حيوي مهم لايتأثر بمتغيرات السوق ويوفر عائدا منتظما. لقد أثبتت المجمعات التجارية التي تضم أسواق بقالة كبيرة، فيما تفضل العائلات البقاء في البيوت خلال تفشي الوباء». يتميز المجمع بزيادة عدد المترددين عليه من المقيمين بمنطقة الحد. وبالاضافة الى أسواق اللولو، يوفر مجمع الحد تشكيلة من المنافذ العاملة بمجال الصيرفة والتجزئة والمأكولات والمشروبات، اضافة لذلك، يخدم مجمع الحد كموقع رئيسي لعمليات توزيع أسواق اللولو هايبرماركت لمنتجات المتجر المشتراة أونلاين. تتوفر لدى جي اف اتش حالياً أصول وصناديق تحت الادارة بقيمة 12 مليار دولار عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي. وبالاضافة الى مجمع الحد، تشمل استثمارات المجموعة في قطاع التجزئة، ايفنت مول في جدة وذي انترتينر، وهو تطبيق الولاء والمكافآت الرائد.

