«الدراسات المصرفية» وقَّع عقد خدمة الاختبارات مع «الصناعة»

مال وأعمال

أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، ، عن توقيع عقد لتقديم خدمة الاختبارات بين معهد الدراسات المصرفية وبين الهيئة العامة للصناعة. يأتي ذلك ضمن العديد من الاتفاقيات والتحالفات التي يعقدها المعهد مع المؤسسات والهيئات لتقديم خدماته والعمل على تلبية احتياجات عملائه المُختلفة.

وقد أعرب الدكتور يعقوب الرفاعي، عن سعادته بهذا التعاون مشيراً الى أن هذه الاتفاقية تُمثل أحد أهم الخدمات المتميزة التي يُقدمها معهد الدراسات المصرفية لعملائه، وهي خدمة تقديم الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي في العديد من المجالات، منها: اللغة الانجليزية، والعديد من المجالات التخصصية مثل: ادارة الأعمال، والتمويل، والمحاسبة، والاقتصاد، والتسويق والاعلام والعلاقات العامة، ونظم المعلومات، والهندسة، وغيرها من المجالات التخصصية الأخرى، بالاضافة الى اختبار السمات الشخصية، حيث تسعى العديد من الجهات والمؤسسات، للحصول على هذه الخدمة لتعيين موظفين جدد، أو لتقييم الموظفين الحاليين باستخدام طريقة مهنية علمية واحترافية سليمة.

كما أضاف الرفاعي، أن المعهد مستمر بتقديم خدماته المعتادة لعملائه وفقاً لاحتياجاتهم ووفقاً للمتطلبات الحديثة في مجال التدريب والبحث والتقييم وقياس القدرات، وتماشياً مع الظروف الصحية التي طرأت على دولة الكويت والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث تم تطوير آلية العمل في تقديم هذه الخدمات وتوفيرها للعملاء عن بُعد من خلال شبكة الانترنت، وكذلك الكترونياً داخل القاعات التدريبية بناءً على طلب الجهة مع تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الممتحنين والمشاركين في البرامج.

واختتم الرفاعي حديثه مُوضحاً بأن المعهد سيتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، ويقوم بتقديم خدمة الاختبارات للمتقدمين للتوظيف، وذلك بعد اعلان الهيئة عن الوظائف الشاغرة لديها.

