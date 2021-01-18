«كورونا» يهدد بانهيار النفط

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تركت مجموعة أوبك المنتجة للنفط توقعاتها لعام 2021 بشأن نمو الطلب على الخام دون تغيير وسط توقعات بانتعاش اقتصادي. لكن خبير الطاقة دان يرغين يحذر من أن ذلك قد يتغير.

صرح يرغين، نائب رئيس IHS Markit، لشبكة CNBC أن الكثير يتوقف على مدى فعالية لقاحات فيروس كورونا، وما اذا كان عدد حالات الاصابات يواصل طريقه نحو الارتفاع.

كما ارتفعت الآمال في زيادة الطلب على النفط عندما أصدر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حزمة انقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار مصممة لدعم الأسر والشركات.

وقال يرغين انه بالاضافة الى حزمة التحفيز، هناك عاملان غذيا التفاؤل.

«هناك شيئان آخران يسيران معه ... أحدهما بالطبع، اللقاحات - بمعنى أن هذه الأزمة ستنتهي في النهاية، وربما بحلول الربيع، ستنتهي عمليات الاغلاق».

«الشيء الآخر هو ما فعلته السعودية».

هذه هي المرة الثالثة التي تجري فيها المملكة العربية السعودية تغييرا مفاجئا في سياستها في أقل من عام.

وأضاف اذا لم تكن اللقاحات فعالة كما كان يعتقد، فستعود الى ضعف الطلب، وسيظهر ذلك في السعر.

خفض أعضاء «أوبك» وحلفاؤهم من «لأوبك+» انتاج النفط بمقدار قياسي في عام 2020. قد فعلوا ذلك في محاولة لدعم الأسعار، حيث أدت قيود «كورونا» في جميع أنحاء العالم والانخفاض اللاحق في السفر الجوي لصدمة الطلب على الوقود.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ ذلك الحين انها تخطط لخفض الانتاج بمقدار مليون برميل اضافية يوميا في فبراير ومارس لوقف زيادة المخزونات.

قال يرغين ان اطلاق اللقاح وخفض الامداد قد اجتمعا «لاخراج أسعار النفط ما كنت أسميه زقاق الفيروس وأتطلع الى التعافي في عام 2021».

بلغ سعر الخام الأميركي 53.08 دولارا خلال آسيا، مرتفعا من أعلى من 48 دولارا للبرميل بنهاية ديسمبر، بينما سجل خام برنت 55.69 دولارا، مقارنة بما يزيد عن 51 دولارا في نهاية ديسمبر.

قالت «أوبك» انها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي الى 95.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.

ولم تتغير التوقعات عن تقييم الشهر الماضي.

في تقرير، قالت ان توقعاتها لعام 2021 تفترض «انتعاشا صحيا في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الانتاج الصناعي، وتحسن سوق العمل وزيادة مبيعات السيارات مقارنة بعام 2020».

ومع ذلك، حذر يرغين من أن الطلب على النفط سيعتمد على كيفية تطور وضع الفيروس.

من ناحية أخرى قال يرغين ان وقت «الثورة الثانية» لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. دفعت طفرة الحفر في الصناعة الأميركية الى مرتبة أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2018.

وقال «لذلك أعتقد أننا سنرى النفط الصخري الأميركي يبدأ في الارتفاع مرة أخرى في الانتاج في النصف الثاني من هذا العام»، مضيفا التحذير بأنه لا توجد سيناريوهات سلبية لفيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن أن تعنيه سياسات الطاقة لبايدن بالنسبة لصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة.

في ديسمبر، حذر وزير الطاقة الأميركي دان برويليت من أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا قلقين بشأن سياسة مناخية «شديدة العدوانية» ستحدث مع ادارة بايدن القادمة.

قد لا يحظر بايدن عمليات التكسير الهيدروليكي، وهي عملية استخراج الوقود الأحفوري التي يتم من خلالها انتاج الغاز الصخري - لكنه سيهدف الى خنقها بشكل كبير من خلال التنظيم، كما يقول العديد من المحللين.

