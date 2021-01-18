أسباب وراء ارتفاع العقار السكني رغم الجائحة

مال وأعمال

حافظ العقار الخاص على ارتفاعاته خلال 2020 رغم تداعيات الجائحة التي اطاحت بكل القطاعات وفي مقدمتها العقار التجاري والاستثماري والاداري ما جعل غالبية المواطنين متضررون لما وصلت إليه الأسعار في المناطق السكنية.

ويري خبراء ان هناك 7 أسباب وراء ذلك وهي:

1 - ندرة المعروض من الأراضي السكنية مقارنة بمعدل نمو عدد السكان الكويتيين في السنوات الثلاث الماضية الامر الذي يعزز من الارتفاع وزيادة الطلب.

2 - انخفاض الفائدة إلى جانب الظروف غير الطبيعية لجائحة كورونا التي دفعت العديد من المواطنين للعودة للاستثمار داخل السوق المحلي.

3 - عدم وجود ضوابط لوقف المضاربة على قسائم السكن الخاص من المحافظ العقارية والشركات والتجار ما رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها جداً من دون أي مسؤولية أو محاسبة.

4 - تأخر الدولة في طرح وتسريع عملية بناء المدن مثل صباح الأحمد والمطلاع.

5 - غياب الفرص الاستثمارية البديلة الجيدة فلا يوجد بورصة الكويت أو الاستثمار في العقار بأنواعه الثلاثة (السكني والاستثماري والتجاري).

6 - العقار السكني الاعلي أرباحا والأسرع في عملية البيع ما ساهم لاتجاه المستثمرين الى البناء به وتأجيره وخاصة بعد قرار رفع سعر الكهرباء في الاستثماري إلى أكثر من 5 أضعاف.

7 - انتشار غسل الأموال، فوحدة التحريات المالية رصدت عشرات الشركات الوهمية التي تمارس غسل الأموال عبر الاتجار في العقار.

