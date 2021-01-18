«طلعت مصطفى» تطرح مشروعاً جديداً

مال وأعمال

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنه يجري الانتهاء من إجراءات توقيع عقد بين الشركة العربية للاستثمار العمراني، التابعة، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستحواذ على 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة شرق القاهرة، لتطوير مدينة جديدة مستدامة متعددة الاستخدامات.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن المشروع يوفر ضرائب مباشرة وغير مباشرة لموازنة الدولة تبلغ 110 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 3.3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتوقع الشركة ضم المشروع نحو 140 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق خدمات تجارية وإدارية وطبية وتعليمية ونادٍ رياضي، باستثمارات إجمالية تصل إلى 500 مليار جنيه.

