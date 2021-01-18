دبي تحاول إنقاذ «إكسبو 2020» بالتطعيم

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تأمل دبي أن يساعد أحد أسرع برامج التطعيم في العالم وتقنية الاختبار السريع في تحقيق هدفها المتمثل في إقامة حدث إكسبو 2020 هذا العام، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تأخيره.

الحكومة واثقة من أن برامج التلقيح ستنجح بما يكفي لافتتاح المعرض في الأول من أكتوبر، وتقول إنه لا يزال من الممكن أن يزور 25 مليون شخص المدينة في هذا الحدث الذي يستمر ستة أشهر، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ ومن المفترض أن يكون المعرض، الذي كانت دبي تستعد له منذ عقد من الزمان، أحد أكبر الأحداث على مستوى العالم هذا العام، وأن يدر مليارات الدولارات على الحكومة. وقالت المديرة العامة لـ«إكسبو 2020»، ريم الهاشمي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «ليس من الواقعي تغيير الرقم المستهدف حتى الآن لأن العوامل الخاصة بك شديدة الانسيابية». لقد طرحنا التطعيمات في الإمارات بقوة كبيرة، ولكن هناك العديد من البلدان الأخرى في العالم.

قامت دولة الإمارات بإعطاء ما يقرب من 1.8 مليون جرعة لقاح ولديها ثاني أعلى معدلات التطعيم لكل 100 شخص على مستوى العالم بعد إسرائيل، وأكدت الهاشمي على وجود منشأة اختبار في موقع المعرض.

وأضافت الهاشمي «نأمل في أن يأتي أكتوبر، يجب أن تكون الأمور أفضل مما كنا عليه عندما اضطررنا إلى تأجيل الحدث في أبريل الماضي».

