آيتن عامر تقتحم مجال الغناء

إضاءات

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر عن مفاجأة لجمهورها، وهي اقتحامها لمجال الغناء، حيث قامت أخيرا بتسجيل أول أغانيها. آيتن عامر نشرت صور لها من الاستديو مع الشاعر تامر حسين والملحن وليد سعد والمخرجة بتول عرفة، وعلقت قائلة: «قررت اعترف أنا سجلت أول أغنية ليا وهنصورها قريب جدا فى أول تعاون مع شركة لايف ستايلز مع فريق عمل مبيهزرش». وأضافت: «ألحان المبدع اللى كان نفسي اشتغل معاه من زمان أوى وليد سعد، كلمات صاحب القلم الدهبي تامر حسين، توزيع المتميز أحمد ابراهيم وهندسة صوتية المهندس العبقرى ياسر أنور، واخراج أختى وعشرة العمر بتول عرفة، شكرا حبيبي علي وقوفك جنبي دايما».

يذكر أن الفنانة المصرية أيتن عامر سبق وقدمت أغنيات من خلال أعمال فنية شاركت فيها، لكن هذه أول مرة تطرح أغنية منفردة.

