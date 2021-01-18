مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة يدعم السينمائيين الخليجيين

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أعلن مهرجان «العين السينمائي» عن تحديد موعد دورته الثالثة والتي ستقام في مدينة العين، برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي، من 23 يناير وحتى 27 يناير 2021، تحت شعار «سينما المستقبل»، حيث يستمر في دعم السينمائيين المحليين والخليجيين، بتنفيذ مبادرات جديدة وبرامج مختلفة وعروض مميزة واتفاقات في خدمة «الفن السابع»، ليكون المنصة الأبرز لاكتشاف وتقديم أفضل انتاجات ومواهب السينما في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحافي انعقد أمس، حضره كل من عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان، وهاني الشيباني المدير الفني، وسعيد سالمين الذي انضم الى ادارة المهرجان ليتولى مهمة المدير الفني لبرنامج سينما العالم.

باقة من الفعاليات المميزة

تقدم الدورة الثالثة 2021 من مهرجان العين السينمائي لجمهور الشاشة الذهبية باقة من الفعاليات المميزة، التي تحتفي بأبرز صناع السينما من المخضرمين والمواهب الشابة على مدى 5 أيام، اذ بعد النجاح الباهر الذي عرفته الدورة الأولى والثانية للمهرجان بشهادة الجمهور وكذلك النقاد، استطاع مدير ومؤسس مهرجان العين السينمائي عامر سالمين المري، بخبرته الطويلة في عالم صناعة الأفلام وعلاقاته الوطيدة مع أبرز الجهات المعنية بالفن السابع، والتي أثمرت عن اتفاقيات فنية هدفها دعم السينما وصناعها الشباب، وبذلك حقق طموحه بادراج اسم مدينة العين على خريطة المهرجانات العالمية ودعم الكفاءات والمواهب الاماراتية الشابة.

أوروبا تصل إلى العين السينمائي

وكشف عامر المري خلال المؤتمر عن توصله لابرام اتفاقية مع مكتب «الاتحاد الأوروبي»، حيث استعرض باقة من الأفلام السينمائية الأوروبية المميزة التي لاقت نجاحاً في أوروبا وفي بعض المهرجانات السينمائية العالمية، اذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في المجال وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الاماراتي والخليجي. وسيعرض المهرجان من خلال برنامجه الصيفي من العطل الأسبوعية مجموعة من الأفلام الأوروبية وسيخصص كل أسبوع لدولة معينة، الى جانب تنظيم ورشات من قبل صناع الأفلام من عديد البلدان الأوروبية.

جائزة فريد رمضان

جائزة «فريد رمضان» لأفضل سيناريو لفيلم خليجي طويل من الجوائز المستحدثة والمميزة التي كشف عنها عامر سالمين المري خلال المؤتمر، ورُصدت لتشجيع كتاب السيناريو وكذلك تكريماً لروح الكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان الذي كان له حضوراً بارزاً في الدورة الأولى والثانية من المهرجان، وأثرت كتاباته السينما في البحرين وفي الخليج بصفة عامة.

وعبر مدير المهرجان عن سعادته بالتعاون في هذه الدورة مع «مهرجان أبوظبي» أحد أبرز الفعاليات الثقافية الرائدة محلياً وعالمياً، باعتباره الشريك الاستراتيجي الثقافي للمهرجان، حيث أعلن «العين السينمائي» عن فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي لمسابقة جديدة بعنوان «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ»، تستهدف المؤلفين الاماراتيين الشباب، لخلق جيل جديد من الكتاب يستطيع اثراء المحتوى المحلي بمواضيع جديدة تقدّم للسينما، وتم تخصيص ثلاث جوائز لها، لأفضل ثلاثة سيناريوهات غير منفذة لأفلام قصيرة بقيمة 20 ألف درهم لكل سيناريو بدعم من «مهرجان أبوظبي»، حيث أعد «العين السينمائي» الشروط واللوائح للمشاركة في المسابقة وسيفصح عن الفائزين في شهر يونيو 2021 بعد عمليتي التقييم والاختيار التي ستقوم بها لجنة تحكيم خاصة لهذه المسابقة المكونة من نخبة من السينمائيين والكتاب العرب، حيث من المقرر تنفيذ الأفلام وانتاجها خلال 2021، لتكون جاهزة للعرض في الدورة الرابعة من «العين السينمائي».

حدث وطني رائد

وبهذه المناسبة قالت هدى ابراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مهرجان «العين السينمائي» لما يمثله من حدث وطني رائد يسهم بترجمة رؤية الامارات في الارتقاء بصناعة الأفلام والاحتفاء بالمنجز السينمائي المحلي والعالمي». وكشف مدير المهرجان أنه في الدورة الجديدة من «العين السينمائي» ضمن برنامج «تكريم انجازات الفنانين» سيتم تكريم نخبة من عمالقة الفن في دورته الثالثة لهذا العام، لمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الانجازات في عالم صناعة السينما واسهاماتهم الكبيرة للارتقاء بـ عالم «الفن السابع»، وهم الشيخة اليازية بنت نهيان والمخرجة الاماراتية نجوم الغانم، والكاتب والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، وقال: «مهرجان العين السينمائي يرفع شعار «سينما المستقبل»، ولكن لا ننسى من خدموا هذا الفن لسنوات طويلة، ويسعدني أن نكرم من خلال الدورة الثالثة من المهرجان مجموعة من الفنانين الاماراتيين والعرب الذين قدموا عبر مسيرتهم الفنية اضافات مهمة وثرية.

مسابقات ومفاجآت

من المبادرات الجديدة التي يشهدها «العين السينمائي» في دورته الثالثة، مسابقة استثنائية بعنوان «اصنع فيلمك في زمن كورونا»، وهي مسابقة تتيح لصناع الأفلام فرصة الاستفادة من الحجر الصحي بتصوير أحد الأفلام القصيرة مدته تتراوح بين 3 دقائق و15 دقيقة، تدور أحداثه حول تفاصيل الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا، وقد لاقت المسابقة التي أعلن عنها في صيف 2020 اقبالاً كبيراً من اماراتيين ومقيمين بالدولة بمختلف جنسياتهم، وقد رصد المهرجان لهذه المسابقة جائزتين الأولى لأفضل فيلم والثانية لأفضل فكرة.

ظروف استثنائية

لم تمنع الظروف الاستثنائية الصعبة التي فرضتها أزمة تداعيات «كورونا» على العالم، صناع الأفلام من أن يشاركوا بأكثر من 378 فيلماً وهو ما يؤكد ثقتهم بالمهرجان الذي يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق هدفه «مستقبل مشرق للسينما»، وقد وقع الاختيار على الأفلام بأنواعها من روائية ووثائقية، طويلة وقصيرة والتي ستتنافس فيما بينها على الجوائز ضمن المسابقات الرسمية: «الصقر الاماراتي القصير» و«الصقر الخليجي الطويل والقصير» و«الصقر لأفلام الطلبة» و«الصقر لأفلام المقيمين»، ومسابقة «اصنع فيلمك في زمن كورونا» الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان. وأكد المري أن ادارة المهرجان تحدت الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم جراء «كوفيد 19» وقررت تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان.

