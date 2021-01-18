محمد فراج: دوري بـ «أهل الكهف» نقلة في مشواري الفني

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تحدث الفنان محمد فراج عن مشاركته في فيلم «أهل الكهف» الذي ينشغل في تصويره هذه الأيام استعدادا لطرحه في صيف 2021. قال فراج ان هذا الدور بمثابة تحدٍ مفاجئ، لأنه لم يقدمه من قبل في السينما والدراما، فضلا عن تعاونه لأول مرة مع المخرج الكبير عمرو عرفة، وهو ما أسعده كثيرا. وأضاف موضحا أن فريق العمل مليء بالنجوم سواء في العدد أو القيمة الفنية، حتى اختيار موضوع الفيلم جديد ومشوق ويُحسب للسيناريست أيمن بهجت قمر، أي أن العمل ككل جديد في الشكل والمضمون. يذكر أنه من المقرر تصوير العديد من المشاهد خارج مصر خلال الفترة المقبلة. كما طرحت الشركة المنتجة، بوسترات تشويقية للفيلم، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم. وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» عن عام 250 ميلاديا، حول صراع الانسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون الى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون.

