المخرج مشعل الخلف.. في ذمة الله

إضاءات

انتقل الى رحمة الله الممثل والمخرج مشعل الخلف بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أُدخل العناية المركزة في مستشفى جابر، اثر شعوره بضيق حاد في التنفس، ليفارق الحياة عن عمر يناهز 48 عاماً. وعمل الخلف كرئيس قسم الاعداد والاخراج في قناة العربي بتلفزيون الكويت وقدم العديد من البرامج منها برنامج «صادوه» وبرنامج «ردة فعل»، بالاضافة الى مشاركته كممثل في العديد من المسلسلات الدرامية. وقد نقل المتحدث الرسمي لوزارة الاعلام انوار مراد تعازي وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومواساته الى ذوي الفقيد والأسرة الاعلامية حيث قال: «ان الوزارة فقدت كفاءة وطنية معطاءة» داعياً المولى القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وذكر المتحدث الرسمي أن الراحل يعد من المبدعين في عملهم ويسجل له مساهماته الفاعلة بتلفزيون دولة الكويت الى جانب زملائه الذين يشهدون له بحسن الخلق وطيب التعامل والاخلاص بالعمل.