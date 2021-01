Top Movies

إضاءات

The Marksman فيلم اكشن واثارة للمخرج روبرت لورنيز، والنجوم مثل: ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز.

The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايمياستون وريان رينولدز.

1984 Wonder Woman فيلم اكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستين ويغ.

News of the World فيلم مغامرات وأكشن ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وتوم آستور.

Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول أندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جا وميجان جود.

Fatale فيلم اثارة للمخرج ديون تايلود، والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي وميكي كولتر.

The War Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، المخرج تيم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وأوما نورمان وروب ريغلي.

Premising young Woman فيلم جريمة ودراما واثارة، للمخرج ايميرالد فينيل، والنجوم مثل: كاري موليجان وبوبورنهام وأليسون بري.

Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا، المخرج مايتو غاروني، والنجوم مثل: فيديريكو إلابي وروبيرتو بينيني وروكا باباليو.

The Emperors New Groove فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، المخرج مارك ديندال، والنجوم مثل: دافيد سبيد وجون غودمان وايرتا كيت.