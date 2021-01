كيت بلانشيت تجدد قصرها الفخم في «تيت مودرن»

إضاءات

أفاد تقرير جديد أن كيت بلانشيت تنشئ بعض التجديدات في قصرها الذي تبلغ قيمته 8.6 ملايين دولار أسترالي في الريف الانكليزي. وأوضح التقرير أن النجمة الأسترالية، 54 عاما، أكدت انها «تبني قصراً جديداً في تيت مودرن في أراضي منزلها الريفي الانكليزي Highwell House» في شرق ساسكس، حسبما ادعت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد The Sydney Morning Heral ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب قوله: «لقد رأيت الخطط، انها متواضعة جدا». ويقال ان مصدرا آخر أضاف: «لديها مجموعة فنية رائعة لكنها تحتفظ بها في منزلها، وليس بالخارج!». في وقت سابق من هذا الشهر، حصلت نجمة هوليوود على اذن تخطيط لبناء مكتب حديقة كامل مع غرفة تأمل في مكان الاقامة - على الرغم من اكتشاف مستعمرة للخفافيش. وتخطط الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، لاستبدال المباني المتداعية بمكتب حديقة معاصر، مجهز بـ استوديو وغرفة للتأمل. ومع ذلك، اضطرت نجمة The Lord of the Rings وزوجها أندرو أبتون، 54 عاما، الى التوقف في خطط الهدم العام الماضي، بعد اكتشاف فضلات لخفافيش.