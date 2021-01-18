محمد العطار: غايتي النجاح.. ولا ألحن «فقاعات»

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«هذا ثالث البوم اتعاون فيه مع رابح صقر وللامانة كان الالبوم مختلفاً ومتميزاً بكل ماتعنيه الكلمة» بتلك الكلمات صرح الملحن محمد العطار في لقاء خاص مع «النهار» حول تعاون الاخير عبر القيام بتلحين عدد من اغاني البوم الفنان رابح صقر الذي اطلقه أخيراً.

واضاف ايضا: عملت مع زملائي الملحنين والشعراء في ظل ظروف «كورونا» منذ بداية 2020 وعملنا مع بعض في القاهرة وهذا الامر قربنا مع بعض من الناحية الشخصية والفنية ووجود ملحن مهم مثل سهم وايضا رابح صقر الذي يعتبر من اوائل الملحنين في الخليج العربي وهناك اكثر من عمل كان وليد لحظة «الكورونا» وهذا الامر مختلف كون الظروف التي تعايشنا معها غير اعتيادية وهذا الالبوم مختلف ايضا لان كل واحد فينا يعتقد انه هو الوحيد الذي عمل فيه مع انه عمل جماعي وهذا مايميزه.

مسؤولية

وبسؤاله عن وجود اكثر من لحن في الالبوم قال: اعتبرها مسؤولية كبيرة ولكن للامانة هذا الالبوم لم يكن هو الوحيد الذي احوز على تلحين اكثر من اغنية ففي الالبوم الاول كان لي 3 ألحان وفي الالبوم الثاني كان لي لحنان وهذا الالبوم الجديد لي فيه 5 ألحان غنائية والتعاون مع رابح بحد ذاته يعتبر مسؤولية فلابد ان نعمل معه بطريقة والية مختلفة تماما لانه فنان وملحن مختلف ودائما عندما تتعاون مع شخص عنده هذه الصفات تجعلك تفكر فعليا ان تنجز عملك بصورة مميزة ومختلفة وغير عادية.

واما عن نجاح الاغاني الذي تنسب الى فنان معين ويكون الملحن منسيا قال: النجاح الى اي عمل ينسب الى كل العاملين في الاغنية ولكن ايضا الان العلاقات تلعب دوراً مهماً جدا في عالم الفن بشكل عام وفي عالم الاغنية بشكل خاص ولابد ان يكون للشخص علاقة جميلة مع الناس ومع الفنانين حتى يعرف كيف يوصل اعماله وفكره من خلال اللحن الذي يعمل عليه وبشكل صحيح.

شروط

وعن وجود شروط معينة عند تعاونه مع اي فنان قال: اغلبية الفنانين الذين اتعاون معهم يعرفون تلك الشروط وشرطي الاساسي في كل عمل ان ينفذ ويخدم بشكل جميل سواء من ناحية فنية او من الناحية الاعلامية والحمدلله الذين اعمل معهم كـنجوم مهتمين في هذا الامر وداعمين للعمل من جميع نواحيه.

واما عن وجود اسمه ضمن خارطة النجوم كملحن قال: هذا شيء مهم وهي الغاية وحلم بدأ يتحقق ونسعى ونقول «الله يقدرنا» ونقدم شيئاً افضل لان الفنانين اليوم اصبحوا نجوماً لامعة في سماء الفن مو سهل ان تعمل او تتواصل معهم وخصوصا النجاح معهم وهذا الامر لا أعتبره شيئاً سهلاً. وبسؤاله في حيال قيامه باختيار المطرب في الحانه قال: هذا صحيح في بعض الاعمال انا اختار المطرب «الشاطر» والمميز واللي عنده بعد نظر هو من يختار العمل الذى يراه مناسباً له وهذا الامر صفة نادرة عند الفنانين لان «مو اي فنان يعرف شنو اللي ينجح وشنو اللي يفشل».

وعن وجود «طقوس» او اجواء معينة عند انجاز اي لحن قال: لاشك ان مجالنا مجال ابداعي وفني وحساس ولابد ان تكون كل حواسك وذهنك تتفرغ من اجل صنع وتحقيق شيء جميل ومميز خصوصا في ظل الظروف المزدحمة والصاخبة التي نعيشها في الاغنية الخليجية تحديدا لابد ان يكون هناك طقس معين حتى يخرج عملا مميزا يليق بمن تتعامل معه من النجوم.

وعن رفضه لتعاون غنائي قال: رفضت الكثير من التعاون الغنائي لان غايتي من المجال الغنائي والفني ليس الانتشار بل النجاح وكذلك اعمل شيئاً مميزاً وثابتاً وناجحاً على مدى السنوات وانا دائما اسعى لان اقدم اغنية او عمل يكون «عايش» اطول فترة ممكنة وانا الحن اغاني جميلة وليس فقاعات او اغاني مؤقتة لاني احاول اجعلها تعيش فترة طويلة وتبقى مع الناس ويسمعها كل الشرائح في المجتمع وفئاتها واعمارها ولا اقدم شيئاً ينجح لمدة ايام معدودة وبعدين يختفي مثل ماهو حاصل الان مع كثير من الاعمال الغنائية.

واما عن الاعمال الجديدة قال: توجد اعمال جديدة ونسعى دائما ان نعمل على ماهو جديد ونكون سباقين فهناك تعاونا قادم مع النجوم والشباب وقريبا سيتم الاعلان عنها.

الوطنية

وأما عن الاعمال الوطنية قال: هي اهم واجمل الاعمال لاي فنان حقيقي يعشق بلده وبالنسبة للاعمال الوطنية الخليجية حققت الاعمال التي قمت بتلحينها نجاحات سواء في السعودية او الامارات ولكن الكويت للاسف لم تخدمني الظروف او ما في اي دعم ان اقدم من خلال تلك النوعية من الاعمال ويجد حماساً عالياً في انني اقدم اغنية وطنية ولكن الجهات التي تدعم محصورة على اسماء معينة ولذلك لاتوجد فرصة خاصة ان الاغنية الوطنية مبعدة عن الدعم الحكومي واصبحت مدعومة من الشركات خاصة ان وزراة الاعلام يجب ان لها دوراً في الاغنية الوطنية الحقيقية لاننا عندما نرجع الى الماضي سوف نرى ان الاعمال الوطنية في ذلك الوقت مازالت مخلدة الى الان لانه كان في صدق ودعم هذه النوعية من الاغاني. واما عن التمييز الذي يحصل بين الاغنية الكويتية والخليجية قال: الاغنية الخليجية هي الكويتية والاغنية الكويتية هي الخليجية ونحن جزء من الخليج ولكن للاسف توجه بعض الفنانين الكويتين تحديدا الى الاغاني الهابطة من حيث المحتوى والكلمة وهذا الامر ضيع هويتنا اللي موجودة وسبب تشوه سمعي لدى الجمهور الكويتي ومن خلال العشر سنوات الماضية تشوه تماما بسبب هذه الاغاني والسبب يعود الى المحطات والمنصات الاعلامية المرئية والمسموعة وتقديم بعض الاعمال التي لاتخدم الفن عموما واين نحن من تلك الاغاني التي تم العمل عليها طوال السنوات الماضية حتى وان سمعها اي شخص نجده يصدقها ويشعر بها ويستمتع فيها وهذه الاغاني سوف تعيش طول العمر وللاسف بعض الفنانين الان تخلو عن هذه اللون من الاغاني ومازال هناك العديد من الفنانين في الخليج يقدمون هذه الالوان من الاغاني. واضاف ايضا: في بعض الالوان تسمى الواناً سعودية او خليجية وللتوضيح فانه لاتوجد من ناحية الاغاني حدود او حواجز وتبادل ثقافي منذ مئات السنوات ولاينبغي الان ان اضع هوية معينة لكل دولة تو خاصة فينا فالشعر واحد والقصيدة النبطية لاتختلف في الخليج واللحن مفهموم والذي حصل اننا اصبحنا نتنازل عن القيمة الجمالية للاغنية.

واما عن الحفلات الغنائية في الكويت قال: الحفلات والمهرجانات تم اعدامها في الكويت بشكل ملحوظ في الاونة الاخير من جهات اخرى ولا اعلم ماهو السبب ولكن اعتقد ان ارثنا الغنائي باق وسيعود ونتمنى من الشباب الذي هم في خطواتهم الاولى ان يسمعون الى الاغاني القديمة لانها فعلا اغاني غنية بالثقافة بكل ماتعنيه الكلمة.

