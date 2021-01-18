ياسمين رئيس تشارك في «عش الدبابير» بشخصية مختلفة

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أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «عش الدبابير»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرة الى أن هناك كثيرا من العوامل جذبتها للعمل.

وقالت رئيس إنها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، مشيرة الى أن التحضير لشخصيتها لم يكن بالأمر السهل لأن أحداث المسلسل تنتمي الى نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.

وأضافت أنها تظهر في أحداث المسلسل بدور جديد ومختلف عليها تماما، اذ تجسد دور فتاة من حارة شعبية تقع في حب عمرو سعد خلال الأحداث، ولكن تحدث العديد من المواقف بسبب الصراعات التي يدخلها مع بعض الأشخاص.

وأكدت رئيس أنها تنتقي أدوارها بشكل جيد، وتفضل تقديم الشخصيات المختلفة عليها، حيث لديها ما يتيح لها تقديم أداء مختلف، لافتة الى أن التعايش بالشكل الصحيح مع كل شخصية يزيد من مصداقيتها، وأن الجمهور يحب الشخصيات «غير المألوفة» بالنسبة له.

وكشفت عن أنها قامت بتصوير جزء من مشاهدها خلال الفترة الماضية ويتبقى جزء آخر ستقوم بتصويره قريبا، متمنية أن يلاقي المسلسل اعجاب الجمهور خاصة أن هذه النوعية من الأعمال تناسب شهر رمضان.

