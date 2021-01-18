تحذير رسمي في النرويج بعد وفاة 23 «مسناً» إثر تلقي لقاح «كورونا»

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اسولو- الوكالات: حذرت النرويج، من أن لقاحات «كورونا» قد تكون خطيرة على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. وأعلنت السلطات النرويجية، وفاة 23 شخصا في أنحاء البلاد بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الأولى من فيروس «كورونا» بحسب تقرير وكالة «بلومبيرغ» الأميركية. وعقب تشريح 13 جثة، أشارت النتائج إلى وجود أعراض جانبية مشتركة بينهم، ربما قد ساهمت في ردود فعل شديدة لدى كبار السن والضعفاء، وفقا لبيان وكالة الأدوية النرويجية.

وحتى الآن، منحت النرويج الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» إلى 33 ألف شخص، وبشكل مركز على الحالات الأضعف تجاه الفيروس، مثل كبار السن.

ومن بين ما يقرب من 3 أرباع الحالات (من أصل 29) التي تعرضت لحساسية شديدة بعد تلقي اللقاح، جراء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا» أشخاص في الثمانين من أعمارهم أو أكبر، بحسب تقرير صادر عن السلطات الصحية النرويجية.

وقال المعهد النرويجي للصحة العامة، «بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف شديد، ربما تؤدي الآثار الجانبية الخفيفة نسبيا للقاح في عواقب وخيمة، بالنسبة لأولئك الذين لديهم عمر قصير جدا متبق على أي حال فربما تكون فائدة اللقاح هامشية أو غير مهمة». وعلى أية حال لا تعني توصيات السلطات النرويجية، بأن يتجنب الأشخاص الأصحاء والأصغر سنا تلقي اللقاح، كما تقول بلومبيرغ، إلا أن هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار لضرورة مراقبة الدول لتقارير أمان اللقاحات.

