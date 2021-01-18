مصر تستعد لتسلم 200 من قياديي «الإخوان» الفارين

عربيات ودوليات

أكدت مصادر مصرية صحة ما يتم تداوله عن مباحثات مكثفة تجريها مصر مع بعض الدول لتسلم عدد من قيادات الإخوان المسلمين الفارين إليها والمحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا تتعلق بالإرهاب، خاصة بعض المصالحة بين قطر والرباعي العربي.

وأوضحت المصادر أن هناك قيادات إخوانية على القائمة الدولية للإرهاب، ومن حق مصر المطالبة بهم لمحاكمتهم.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن كل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الملاحقين سيتم تسليمهم، وإغلاق قنواتهم.

وكشف عن قائمة تضم 200 من الإخوان على «لائحة التسليم»، لكنه رفض إعلان أي تفاصيل حاليًا، نظرًا لحساسية الموضوع والاجراءات الأمنية قيد التنفيذ.

في غضون ذلك، قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إدارج تنظيمى «حسم» و» ولاية سيناء « على قوائم الإرهاب الأميركية قرار بالغ الأهمية ويمنح مصر شرعية دولية في حربها ضد التنظيمات الارهابية وهي ا?حدى الخطوات التي قابلت فيها مصر جدليات ونقاش لم يكن مريح للقاهرة ومن ثم يعتبر الادارج الاخير تصحيح لاوضاع كثيرة.

وأضاف، إن إقامة قيادات التنظيمين في تركيا، يعطي لمصر الحق فى المطالبة بتسليمهم وخضوعهم للقضاء المصري.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أدرجت، الخميس الماضي، جماعة «أنصار بيت المقدس»، فرع تنظيم «داعش» في سيناء، وحركة «حسم» على قائمة الإرهاب العالمي، و»حركة سواعد مصر» المعروفة باسم «حسم» أسسها الإخوان عقب ثورة يونيو من العام 2013 لتنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل القاهرة والمدن المصرية، بالتوازي مع ما ينفذه تنظيم «أنصار بيت المقدس» من عمليات في سيناء، وقامت الحركة بتنفيذ عدة عمليات منها اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري الأسبق، ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق.

إلى ذلك قال النائب أيمن محسب، إن قرار الخارجية الأميركية، إدراج حركة «حسم» على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، يؤكد إدراك العالم لخطورة هذه الجماعة الإرهابية، بل والحركات والكيانات الإرهابية بشكل عام، وفي القريب العاجل سيكون هناك موقف ضد الدول الراعية والداعمة لهذه الجماعات والتنظيمات ومن يوفرون لهم غطاء إعلاميا أو سياسيا.

ووصف محسب، الخطوة بأنها تأخرت كثيرا، فمنذ عدة سنوات وهذه التنظيمات تضرب استقرار الدول، وحاربت الدولة المصرية الإرهاب منذ عام 2013 نيابة عن العالم، وهذا القرار يؤكد أن العالم أصبح على يقين بخطورة هذه التنظيمات، متمنيًا أن يتم إدراج جماعة الإخوان نفسها كتنظيم إرهابي والاعتراف بذلك بشكل عام، خاصة أن الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها هذه الجماعة لا تخفى على أحد.

