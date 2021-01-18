الاستجواب الأول في البرلمان لوزير متهم بمعاداة القطاع العام

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: يبدو أن البرلمان المصري على موعد مع فصل تشريعي ساخن، حيث أعلن النائب مصطفى بكري، تقديم أول استجواب عن تصفية «شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان»، بالتزامن مع مباشرة البرلمان أعماله في الفصل التشريعي الجديد.

وأصدرت الجمعية العامة غير العادية قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية يوم 11 يناير الحالي، بعد تفاقم خسائرها التي وصلت إلى 8.2 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وقال مصطفى بكري في بيان صحافي، السبت، إنه تقدم بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.

واتهم بكري في استجوابه وزير قطاع الأعمال، بمعاداة شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس المصري الذي طالب سابقا تشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والإسمنت والسيراميك.

ولفت النائب إلى أن هناك حالة تضامن واسعة في البرلمان حول الاستجواب الذي تقدم به، نظرا لما تحظى به شركة الحديد والصلب، من تقدير كبير لدى المصريين.

وأكد بكري أن وزير قطاع الأعمال يعادي القطاع العام، وكل تصريحاته تؤكد ذلك، ولديه كل المستندات التي تدعم اتهاماته، متمنيا أن تأتي الحكومة إلى المجلس، وتوقف عملية البيع.

