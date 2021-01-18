تونس: مواجهات بين الشرطة ومحتجين في 6 ولايات

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: شهدت أحياء في 6 ولايات تونسية على الأقل من بينها تونس الكبرى وسوسة وسليانة ونابل، مواجهات كر وفر بين قوات الأمن وعدد من الشبان، وسط حالة من السخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. وجاءت المواجهات العنيفة تزامنا مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي. وقالت مصادر من الداخلية التونسية إن الشباب حاولوا استغلال حظر التجوال الليلي لنهب المحال التجارية وخلع بعض المرافق العامة والاعتداء على بعض المقار الأمنية. وأكدت المصادر ذاتها أن وحدات الأمن استعملت الغاز الدمع لتفريقهم، وأوقفت العشرات ممن وصفتهم بـ «المنحرفين».

وتعد الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لحكومة هشام المشيشي الذي قرر السبت إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة. وقال شهود عيان في ولاية سوسة الساحلية إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات. وقالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا. كما اندلعت احتجاجات عنيفة في مناطق عدة بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي. وشهدت أيضا الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

وفي سليانة كان شرطي قد أشعل قبل 3 أيام غضب المحتجين بعد أن وجّه ضربة إلى صدر راع بسبب دخول أغنامه مقر الولاية (المحافظة) وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة ويظهر توسّل الراعي للشرطي أنه لم يسق أغنامه إلى المقر الحكومي بشكل متعمد. يشار إلى أن الاحتجاجات الليلية قد بدأت الخميس، مع انطلاق حظر التّجول الذي أقرته الحكومة وانتهى امس.

