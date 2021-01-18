48 قتيلاً في دارفور بسبب «مشاجرة شخصية»

عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: أسفرت اشتباكات قبلية في اقليم دارفور غرب السودان عن مقتل 48 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أمس نقلا عن بيان لنقابة الأطباء في المنطقة أوضح أن المواجهات «لا تزال جارية». ونقلت «سونا» عن بيان لنقابة الاطباء في غرب دارفور «ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم الميليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) السبت إلى 48 قتيلا» وأضاف البيان أن «الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا حسب احصاءاتنا الأولية، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة». وقالت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت «إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرقا لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية».

