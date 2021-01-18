«أرمين التركي» خليفة ميركل.. مؤيد للمهاجرين ومعارض لحظر النقاب

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برلين – الوكالات: فاز رئيس وزراء حكومة ولاية شمال الراين الألمانية أرمين لاشيت برئاسة حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» بعد حصوله على 521 صوتا من مجموع أصوات مندوبي الحزب البالغ عددهم 1001 متقدما على منافسه فريدرش ميرتس الذي يوصف بأنه «عدو ميركل اللدود» والذي حصل على 466 صوتا. واستفاد لاشيت الذي حل ثانيا بعد ميرتس في الدورة الأولى من أصوات أنصار مرشح ثالث هو نوربرت روتغن المؤيد لخط معتدل والذي خسر من الدورة الأولى. ويبلغ لاشيت من العمر 59 عاما ولديه نقاط قوة كثيرة، وهو صحافي معتدل، لكنه تعرض لانتقادات في معالجته وباء «كورونا» في منطقة رينانيا (شمال فيستفاليا)، التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا.وينحدر الزعيم الجديد للحزب الحاكم في ألمانيا من أصول بلجيكية لعائلة من الروم الكاثوليك، وحصل على إجازة في القانون وعمل صحافيا وانتخب عام 1994 عضوا في البرلمان الألماني (البوندستاغ) كما انتخب عام 1999 عضوا في البرلمان الأوروبي. وفي عام 2005 أصبح وزيرا في حكومة ولاية شمال الراين، ثم رئيسا لوزراء الولاية عام 2017، إذ تحالف حينها مع الليبراليين. ويُوصف لاشيت بالانفتاح ويُعرف عنه دعمه لسياسة المستشارة أنجيلا ميركل المتعلقة بفتح ألمانيا أمام اللاجئين حتى أن الألمان يطلقون عليه لقب «أرمين التركي» في إشارة إلى الجالية التركية، أكبر جالية مهاجرة في ألمانيا. وفي خطه السياسي الداخلي، عرف لاشيت بآرائه الليبرالية وعلاقاته القوية بالجاليات المهاجرة كما أنه يوصف بالمدافع الشرس عن سياسات الهجرة التي تبنتها المستشارة ميركل خلال أزمة اللجوء عام 2015. ورفض لاشيت مقترحات حظر لبس غطاء الوجه (النقاب)، ووصفها بأنها «نقاش زائف» وتشتيت الانتباه عن القضايا الأكثر إلحاحا. ورأت أسبوعية «دير شبيغل» l) أنه ينبغي «عدم الإقلال من شأن» لاشيت في السباق نحو منصب المستشارية، وقارنت مسيرته بمسيرة المستشار الأسبق هلموت كول الذي لم يعتقد كثيرون في بداياته أنه سينجح في الوصول إلى الحكم.