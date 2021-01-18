بايدن يبدأ رئاسته بـ «12 أمراً» تفكك إرث ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن انه سيوقع في اليوم الأول من رئاسته سلسلة من الأوامر التنفيذية. وتتعلق تلك الأوامر التنفيذية الـ12 بالتصدي لجائحة «كورونا» وتدهور الاقتصاد الأميركي واللامساواة العرقية والتغير المناخي وفق ما اعلن رون كلين احد كبار مستشاري بايدن وهي «أزمات تستوجب تحركاً عاجلاً» موضحا ان بايدن يريد التصرف بسرعة «لاعادة مكانة اميركا في العالم». وقال كلين الذي سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض ان «الرئيس المنتخب بايدن سيتحرك ليس فقط من اجل اصلاح الأضرار الأكثر خطورةً التي تسببت بها حكومة (الرئيس دونالد) ترامب، لكن ايضاً من اجل فتح المجال امام البلاد للتقدم»، مشيراً الى نية الرئيس الجديد اعادة بلاده الى اتفاق باريس للمناخ. وبتوليه الرئاسة الأميركية خلفا لدونالد ترامب، يرث بايدن مجموعة من التحديات الكبرى. وتتجه الولايات المتحدة سريعا نحو تسجيل 400 الف وفاة بـ«كوفيد-19» وأكثر من مليون اصابة اسبوعيا، مع تفش خارج عن السيطرة لفيروس «كورونا» ويرزح الاقتصاد تحت وطأة تداعيات الجائحة التي تسببت بالغاء عشرة ملايين وظيفة، كما يواجه المستهلكون الأميركيون والشركات صعوبات معيشية. وكشف بايدن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1,9 تريليون دولار عبر تقديمات مالية وغيرها من المساعدات الهادفة لاخراج الولايات المتحدة من اسوأ ازماتها منذ الثلاثينات، تليها في الأسابيع المقبلة خطة استثمارات من اجل اعادة اطلاق عجلة الاقتصاد. ويقضي احد المراسيم الـ12 المعلن عنها برفع منع دخول الأراضي الأميركية عن مواطني عدة دول ذات غالبية مسلمة الذي فرضه تر امب بعد ايام فقط من توليه منصب العام 2017. وتبني هذه الاجراءات الأولى عبر مراسيم يسمح للرئيس الجديد بتفادي المرور عبر الكونغرس ولاسيما مجلس الشيوخ، الذي قد يكون عليه تكريس نفسه لاجراءات عزل ترامب.

من جهة ثانية انهى بايدن تشكيل فريقه الدبلوماسي، الذي يضم افراداً من ادارة باراك اوباما السابقة ويجسد الرغبة في احداث قطيعة مع ادارة دونالد ترامب الأحادي كما يهدف الى «تصحيح مسار» السياسة الخارجية الأميركية. وكان بايدن اعلن اواخر نوفمبر اختيار انتوني بلينكن الذي عمل في ادارة اوباما، وزيراً للخارجية. واختيرت ويندي شيرمان (71 عاماً) نائبة له، وهي مستشارة دبلوماسية سابقة في عهد بيل كلينتون قبل ان تتولى منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال ولاية اوباما الثانية. وكانت شيرمان احد ابرز المفاوضين الأميركيين على الاتفاق النووي الايراني كما عملت على الملف الكوري الشمالي خلال ادارة كلينتون.

وأوضح بايدن وفق بيان ان الوجوه الجديدة للخارجية الأميركية «تجسد اقتناعا عميقا بأن اميركا تكون الأقوى حين تتعاون مع حلفائها». ويريد الرئيس الجديد ايضاً «استعادة القيادة المعنوية والعالمية» للولايات المتحدة، بدعم من حلفائها. ولخص الأمر قائلاً ان «أميركا ستعود».

