مقتحمو «الكابيتول»: نفذنا أوامر مباشرة من الرئيس

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واشنطن - الوكالات: وجهت افادات مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الاميركي في 6 يناير اصابع الاتهام الى خطابات الرئيس المنتهية ولايته دنالد ترامب في الوقت الذي ينقسم فيه الخبراء القانونيون حول امكانية تحمل ترامب مسؤولية جنائية عن دوره في الأحداث.

ووفقا لصحيفة «واشطن بوست» فان بعض المشاركين في تظاهرات الكابيتول، قالوا انهم جاءوا بعد دعوات الرئيس ترامب من خلال رسالته التي تؤكد سرقة الانتخابات، وجهوده للضغط على الكونغرس لالغاء النتيجة. وأخبر رجل من كنتاكي مكتب التحقيقات الفيدرالي انه وابن عمه بدأوا مسيرة نحو مبنى «الكابيتول» لأن «الرئيس قال ان يفعلوا ذلك»، فيما هتف الرجلان «أوقفوا السرقة» قبل ان يشاركوا في اقتحام المبنى وفقا لوثائق المحكمة. وفي مقطع فيديو لمجموعة اخرى من المشاغبين وهم يتجولون بداخل مبنى الكابيتول، ظهر رجل يصرخ في وجه ضابط شرطة «لقد تمت دعوتنا الى هنا تمت دعوتنا من قبل رئيس الولايات المتحدة» كما قال رجل اطفاء متقاعد من ولاية بنسلفانيا اتُهم بالقاء مطفأة حريق على ضباط الشرطة انه «تلقى تعليمات» للذهاب الى مبنى الكابيتول من قبل الرئيس الأميركي وفقا لوثائق المحكمة. في المقابل ربط آخرين خلال افادتهم لمكتب التحقيقات الفيدرالي او المؤسسات الاخبارية الحادثة بـ «أوامر مباشرة من الرئيس صدرت في تجمع حاشد في ذلك اليوم». ومن المرجح ان تكون الشهادات حاضرة في محاكمة عزل ترامب بمجلس الشيوخ حيث يمكن ان تصبح دليلا اذا ما سعى الأشخاص المصابون في الهجوم الذي تعرض له الكونغرس الى رفع دعاوى قضائية ضد ترامب، وفقا للصحيفة. في غضون ذلك كثفت الولايات الأميركية الرئيسية الـ50 والعاصمة واشنطن، الاجراءات الأمنية ورفعت مستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات مسلحة محتملة من انصار ترامب، بالتزامن مع تنصيب خلفه جو بايدن. ونُشرت قوات الحرس الوطني في واشنطن لمنع اي محاولات للاخلال بالأمن على غرار ما وقع قبل نحو 10 ايام عندما اقتحم المتظاهرون مقر الكونغرس.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من وقوع مظاهرات مسلحة من جانب انصار ترامب في جميع الولايات الخمسين. وستكون اغلب احياء العاصمة واشنطن مغلقة يوم الأربعاء، وتنتشر فيها قوات الحرس الوطني بالآلاف. ووضعت الحواجز الخرسانية والحديدية على بعد اميال من مداخل الشوارع المؤدية الى مقر الكونغرس والساحات التي شهدت اعمال عنف الأسبوع الماضي. كما اغلقت مناطق تجارية كانت مقصد الآلاف خلال عمليات تنصيب الرؤساء بطلب من الحرس الخاص بالرئيس. وألقي القبض على رجل مسلح كما اكدت شرطة الكابيتول ان رجلاً من ولاية فرجينيا يحمل «أوراق اعتماد غير حكومية» اوقف واعتُقل عند نقطة تفتيش امنية وبحوزته بندقية واحدة و509 طلقات ذخيرة على الأقل. لكن الرجل، ويدعى ويسلي الين بيلر، اُطلق سراحه لاحقا من الحجز وأخبر صحيفة «واشنطن بوست» انه لا ينوي احضار سلاح ناري الى واشنطن، حيث قال انه كان يعمل مع شركة امنية خاصة. وقال «توقفت عند نقطة تفتيش بعدما ضللت الطريق في العاصمة لأنني ابن الريف».. اريتهم شارة التنصيب التي اعطيت لي».

