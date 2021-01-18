ترامب يرفض تسليم «الحقيبة النووية».. والجيش يرد: احتفظ بها

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نيويورك - الوكالات: كشفت وسائل اعلام اميركية ان الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بـ«الحقيبة النووية» اثناء مغادرته واشنطن العاصمة صباح الأربعاء المتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فيما يبدو ان الجيس الاميركي قرر تركها للرئيس المنصرف بعد تعطيلها.

وقال موقع «بيزنس انسايدر» الأميركي ان ترامب سيحتفظ بالحقيبة لكن مصدرا قال لشبكة «CNN» ان المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن، مشيرا الى انه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد سيتم الغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب. وذكر موقع «بيزنس انسايدر» ان ترامب سيسافر صباح يوم 20 يناير قبيل تنصيب بايدن لأنه لا يريد السفر كرئيس سابق وطلب استعارة طائرة الرئاسة من بايدن. وعادة ما يأخذ الرؤساء المنتهية ولايتهم مروحية عسكرية من البيت الأبيض الى قاعدة اندروز المشتركة في ماريلاند ثم يطيرون في طائرة حكومية. ومن المقرر ان يؤدي بايدن اليمين حوالي منتصف نهار الأربعاء المقبل وسط حضور امني مكثف تحسبا لتكرار اعمال الشغب في مبنى الكابيتول. وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن ترامب يعتزم السفر الى منتجع مار ايه لاغو في فلوريدا لبدء حياته بعد الرئاسة.

