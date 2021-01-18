غواتيمالا تسد طريق الزاحفين نحو الحدود الأميركية

عربيات ودوليات

غواتيمالا سيتي - الوكالات: ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» بأن جيش غواتيمالا تمكن من سد الطريق امام جزء من القافلة التي تضم نحو تسعة آلاف مهاجر، على مقربة من المكان الذي عبروا منه الجمعة الماضي حدود البلاد على الرغم من نشر الحكومة نحو الفي عنصر للجيش والشرطة هناك.

وأوضحت الوكالة ان الجنود المسلحين بعصى ودروع اغلقوا طريقا في منطقة شيكيمولا من اجل منع المهاجرين من مواصلة مسيرتهم نحو الحدود الاميركية فيما نشرت وكالة الهجرة في البلاد لقطات تظهر وقوع اشتباكات بين العسكريين ومئات المهاجرين.

وأقام الجيش عشرات النقاط الأمنية على طول الطريق، وقد يبادر الى طرد المهاجرين على دفعات من البلاد، مبررا ذلك بالخطر الذي يشكلونه من خلال السفر خلال جائحة «كورونا».

ويأملون المهاجرون في عبور غواتيمالا ودخول المكسيك ثم الوصول الى الحدود الأميركية واجتيازها بحثا عن حياة افضل، لكن حكومات المنطقة اكدت بوضوح انها لا تعتزم السماح لهم بتحقيق هذا الهدف.

