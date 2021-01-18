فرنسا: إيران في طريقها لامتلاك «أسلحة نووية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: عبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من اعلان ايران تقدم ابحاثها لانتاج اليورانيوم وحثت طهران على عدم المضي في هذه الخطوة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء انها ابلغت من ايران، انها تتقدم في ابحاث انتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لمفاعل طهران للبحوث. وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك اصدرته ان حكومات المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة تعرب عن «قلق عميق من اعلان ايران انها تستعد انتاج معدن اليورانيوم». ويثير هذا الموضوع حساسية اضافية لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.

وردت الوكالة الايرانية للطاقة الذرية على البيان الأوروبي وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «ارنا» انها «لم تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني وبطبيعة الحال سيتم تنفيذ هذا الاجراء عقب انجاز التمهيدات اللازمة وفي الوقت المناسب والفترة المحددة ضمن هذا القانون». وينص القانون المذكور، الذي اقره مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية في ديسمبر في احدى مواده على تشغيل مصنع لتعدين اليورانيوم في اصفهان خلال مهلة خمسة اشهر. ونص اتفاق فيينا 2015 على ان «تمتنع ايران لمدة 15 عاما عن انتاج او اقتناء فلزات البلوتونيوم او اليورانيوم او سبائكهما، وعن اجراء انشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم او اليورانيوم (أو سبائكهما)».

ورأت الدول الأوروبية في بيانها انه «ليس لدى ايران اي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم» محذرة من ان «انتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة».

من جهته اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس ان ايران بصدد الحصول على اسلحة نووية و»من الملح القول ان هذا يكفي»وعبر لودريان في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، عن مخاوفه بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الاسلامية داعيا الى رد فعل فوري والى عودة الولايات المتحدة الى اتفاقية عام 2015 بمجرد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته. وقال لودريان «ايران.. أقول ذلك بوضوح.. هي في صدد بناء قدرة نووية»، مضيفا «هناك ايضا انتخابات رئاسية في ايران في منتصف يونيو، لذا من الضروري ان نقول للايرانيين ان هذا يكفي وأن تُتخذ الترتيبات اللازمة لعودة ايران والولايات المتحدة الى اتفاقية فيينا». وأردف «هذا لن يكون كافيا. سيتطلب الأمر محادثات صعبة حول الانتشار الباليستي وزعزعة ايران استقرار جيرانها في المنطقة انا ملزم بالسرية بشأن روزنامة هذا النوع من الملفات، لكنه امر ملح».

الى ذلك توجهت قاذفتا «B-52» اميركيتان الى الشرق الأوسط. وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية، امس بأن القاذفتين حلقتا في الأجواء الاسرائيلية في طريقهما الى الخليج العربي وكان مسؤولون اميركيون اشاروا سابقا الى ان هذه الرحلات الجوية هي رسالة ردع واضحة لايران.

يأتي هذا بعد ان كشفت وسائل اعلام اميركية امس السبت عن سقوط صاروخين ايرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» في المحيط الهندي. فقد افادت شبكة «فوكس نيوز» ان الصواريخ بعيدة المدى التي اطلقتها ايران سقطت على مقربة من سفينة تجارية وعلى بعد 100 ميل من مجموعة نيميتز الضاربة في احدث مثال على تصاعد التوترات في المنطقة. كما نقلت عن مسؤولين اميركيين، قولهم ان صاروخاً واحداً على الأقل هبط على بعد 20 ميلاً من سفينة تجارية، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة.

