تشلسي عاد إلى سكة الانتصارات

دوليه

سجل ماسون ماونت هدفاً مباغتاً أعاد به تشلسي إلى سكة الانتصارات بالتغلب على مستضيفه فولهام 1-0 أول من أمس ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي. وأقيمت المباراة على ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وأحرز ماونت هدفه في الدقيقة 78 فقاد فريقه إلى تحقيق انتصاره الثامن مقابل خمسة تعادلات وخمس هزائم في المركز السابع.

والانتصار هو الأول لتشلسي بعد خسارتين من أرسنال ومانشستر سيتي وتعادل مع أستون فيلا.

ورفع تشيلسي بذلك رصيده 29 نقطة فيما تجمد رصيد فولهام المهدد بالهبوط عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

وخاض مدرب تشلسي وأسطورته السابق فرانك لامبارد المباراة وسط ضغوطات كبيرة نظراً لتراجع اداء الفريق في الآونة الاخيرة على الرغم من تعزيز صفوفه بلاعبين عدة مطلع الموسم مقابل نحو 20 مليون يورو لا سيما وأن الفريق تعرض للهزيمة في أربع من مبارياته الست الأخيرة.

وابقى لامبارد الثنائي الألماني المهاجم تيمو فيرنر الذي صام عن التهديف في آخر 10 مباريات له، وصانع الألعاب كاي هافرتس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في حين شارك المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو أساسياً.

وكانت الكفة متكافئة في الشوط الاول حيث كان فولهام الذي انتزع تعادلاً ثميناً من جاره اللندني الآخر توتنهام منتصف الاسبوع، نداً عنيداً للبلوز. لكن نقطة التحول كانت في الدقيقة الـ44 التي شهدت طرد لاعب فولهام أنتوني روبنسون لمخاشنته قائد تشلسي الإسباني سيزار إزبيليكويتا.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه صمد فولهام العائد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة حتى الدقيقة 78 عندما سدد ماونت كرة قوية من 20 مترا فشل الحارس الفرنسي الفونس أريولا في التصدي لها.

وفي مباراة آخرى ارتقى فريق ليستر سيتي إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب عقب فوزه على ضيفه ساوثمبتون 2-0. وافتتح جيمس ماديسون التسجيل لليستر في الدقيقة 37 قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة وانتزع الوصافة. من جانبه تجمد رصيد ساوثمبتون عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة حقق المدرب سام ألاردايس فوزه الأول مع وست بروميتش ألبيون، بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني 1-2 إلى فوز على مضيفه ولفرهامبتون. وكان الاردايس (66 عاما)، مدرب منتخب انكلترا لفترة وجيزة في 2016، اخفق في تحقيق اي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلا للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش. وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) واضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والعاجي ويلي بولي (43).

وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفا لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل. وضرب فيروس كورونا المستجد وست بروميتش هذا الاسبوع، فغاب حارسه سام جونستون وجناحه مات فيليبس لاصابتهما بالفيروس.

في المقابل، تابع ولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد اصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس برأسه في نوفمبر، فلم يفز سوى مرة يتيمة في ثماني مباريات في الدوري. ووضع برايتون حدا لسلسلة من تسع مباريات من دون فوز اثر تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد سجله الفرنسي نيل موباي بعد مرور 17 دقيقة.وبات برايتون يبتعد بفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر.

وتغلب وست هام على ضيفه بيرنلي بهدف سجله قلب هجومه ميكايل انتونيو اثر تمريرة عرضية من الارجنتيني بابلو فورنالز في الدقيقة 9.وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ارسنال مع نيوكاسل.

