لامبارد: ماونت مثال واعد

دوليه

يعتقد فرانك لامبارد مدرب تشلسي أن ماسون ماونت هو مثال واعد لتطور اللاعب الشاب بعدما سجل لاعب الوسط هدف الفوز 1-0 على فولهام في الدوري الإنكليزي أول من أمس. ودخل اللاعب البالغ عمره 22 عاماً تشكيلة المدرب لامبارد ضمن عدة لاعبين شبان في الموسم الماضي وساعد على احتلال المركز الرابع. وظهر ماونت 17 من 18 مرة في التشكيلة الأساسية للموسم الجاري.

وقال لامبارد الهداف التاريخي لتشلسي في مؤتمر صحافي :»أعتقد أن مستواه بشكل عام كان رائعاً. إنه مميز العام الماضي والعام الحالي. إنه مثال واضح لما أعنيه عند الحديث عن الشباب. لقد بلغ عامه 22 الأسبوع الماضي. جئت إلى تشلسي وعمري 22 عاماً ولم أكن أقدم أداء مذهلاً في عامي الأول أو تلك الفترة وكنت أتحسس مسيرتي لكن ماسون خاض بالفعل الكثير من المباريات». وتابع لامبارد حديثه «عند النظر إلى خط الهجوم سنجد أيضاً كريستيان بوليسيتش في نفس عمره تقريباً وكافي هافرتس نفس العمر وكالوم هودسون-أودوي في عمر أصغر وكذلك تامي أبراهام وتيمو فيرنر وكلهم صغار».

