لايبزيغ فرّط بالصدارة

دوليه

فرط لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني للاسبوع الثاني على التوالي وإن كان بشكل مؤقت بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ 2-2 أول من أمس ضمن المرحلة السادسة عشرة التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند امام ماينتس متذيل الترتيب بفخ التعادل 1-1. وكانت نقاط المباراة كافية لوضع لايبزيغ على رأس لائحة البطولة لكنه اكتفى بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني. وفوت لايبزيغ فرصة اولى لاعتلاء الصدارة في المرحلة السابقة عندما سقط على ارضه امام دورتموند 1-3.

وكان باير ليفركوزن الثالث واحد المرشحين لمنافسة الفريق البافاري على اللقب هذا الموسم، سقط ايضا امام أونيون برلين 0-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

واتت البداية سريعة مع الضيوف الذين أحرزوا هدف السبق في الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي نوردي موكييليه الذي تابع من مسافة قريبة تمريرة السويدي اميل فورسبرغ العرضية.

وأدرك فولفسبورغ التعادل عبر الهولندي فوت فيغهورست بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الجهة العكسية للحارس المجري بيتر غولاشي (22). وأضاف السويسري ريناتو ستيفان الهدف الثاني لصاحب الأرض من تسديدة من خارج المنطقة.

وسجل المجري فيلموس أوربان هدف التعادل من مسافة قريبة (54). وفي المباراة الثانية، وقف الحظ حجر عثرة امام بوروسيا دورتموند في مباراته مع ماينتس ليسقط في فخ التعادل بهدف لمثله. وابت الكرة أن تهز شباك الضيوف على الرغم من الفرص العديدة التي أهدرها الهداف النروجي ارلينغ هالاند، والإنكليزي جايدون سانشو وحتى المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو.

