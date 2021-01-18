مصر إلى الدور الثاني في «مونديال اليد»

دوليه

اكتسح منتخب مصر نظيره المقدوني الشمالي 38-19 أول من امس ليضمن تأهله الى الدور الثاني لبطولة العالم بكرة اليد المقامة في مصر، فيما تعرّض المنتخب المغربي لخسارته الثانية وكانت أمام البرتغال 20-33.

ويتأهل الى الدور الثاني بطل ووصيف وثالث كل مجموعة وتنقل هذه المنتخبات معها نقاطها الى هذا الدور الذي توزع فيه المنتخبات ال24 المتأهلة الى اربع مجموعات من ستة فرق. وسيطر “الفراعنة” على مجريات الشوط الأول، حيث تألق كافة لاعبيه، ليحسموه بنتيجة كبيرة 20-6، قبل أن يواصل المنتخب المستضيف للبطولة سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، ويحسم اللقاء بفارق 19 هدف. وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بأربع نقاط من انتصارين متتاليين، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيلي 35-29. وحصد حسن قداح لاعب المنتخب المصري لقب رجل المباراة بتسجيله ستة أهداف. وفاز منتخب السويدي على نظيره التشيلي 41-26، لينضم إلى مصر في الدور الثاني.

وحصل لوكاس بيلاس من المنتخب السويدي على جائزة رجل المباراة في ظل تألقه وتسجيله لـ 12 هدفا. ومني المنتخب المغربي بخسارته الثانية تواليا، بسقوطه امام البرتغال التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني 20-33 في منافسات المجموعة السادسة.

ويختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة اليوم حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب. وخسر المنتخب الجزائري امام نظيره الأيسلندي 24-39. وواصل المنتخب الفرنسي تألقه بالفوز على نظيره النمسوي 35-28 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.وانتهى الشوط الأول بتقدم الديوك 17-13، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني. وحصد فانسان جيرار حارس مرمى المنتخب الفرنسي جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتصديه للعديد من الكرات على مرماه. وفي المجموعة نفسها، فاز المنتخب النروجي على نظيره السويسري 31-25. وحسم منتخب بيلاروس بدوره تأهله إلى الدور الثاني بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي 32-24 في منافسات المجموعة الثامنة.

وحقق منتخب الاتحاد الروسي مفاجأة بالفوز 31-25 على سلوفينيا رابع أوروبا في البطولة القارية والمرشح لصدارة المجموعة.

