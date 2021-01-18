الأزرق يعود للمباريات الدولية أمام فلسطين اليوم

محلية

يخوض الأزرق اليوم مباراته الدولية الودية الأولى منذ أكثر من عام عندما يواجه نظيره الفلسطيني في 05:45 مساءً على ستاد جابر ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتعود آخر مباراة خاضها الأزرق أمام المنتخب البحريني يوم 2 ديسمبر من العام 2019 ضمن الجولة الأخيرة من «خليجي 24» والتي انتهت بفوز البحرين بنتيجة 4-2، واكتفى المنتخب خلال هذا العام بالتجمعات المحلية مع خوض لقاءين أمام ناديي خيطان (1-1)، والكويت (3-1). كما تعتبر مباراة اليوم الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو المطالب بالمنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر 2022 حيث يحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الذي يمتلك الرصيد ذاته. ورغم أن اللقاء سيكون تحت إدارة طاقم تحكيم كويتي بقيادة أحمد العلي إلا أنه سيكون دولياً بعد موافقة الطرف الفلسطيني، لذلك فإن نتيجة المباراة ستؤثر على التصنيف الشهري للأزرق الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم. واستدعى كاراسكو 26 لاعباً لقائمة الأزرق ليس من ضمنهم لاعب القادسية أحمد الظفيري الذي استبعد بسبب اعتدائه على حكم مباراة نهائي كأس ولي العهد علي عباس. ومن المنتظر أن يمنح المدرب الفرصة للاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الأزرق مدعو لمواجهة العراق في البصرة يوم 27 يناير الحالي ثم المنتخب السوري في مارس المقبل قبل مواجهتى أستراليا والأردن في التصفيات.

في المقابل تدرب المنتخب الفلسطيني الذي يقوده الجزائري نور الدين ولد علي أمس على ستاد جابر الذي يحتضن المباراة بمشاركة 21 لاعباً معظمهم يلعبون في الدوري المحلي.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، لكن فوزه على سنغافورة في الجولة المقبلة سيرفعه إلى المركز الثالث الذي سيساعده على استكمال مشواره المؤهل لنهائيات كأس آسيا 2013 الصين.

