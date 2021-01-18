كاراسكو: فرصة للتجهيز قبل التصفيات

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أبدى الإسباني أندريس كاراسكو مدرب الأزرق سعادته بخوض المباراة الودية الدولية الأولى على رأس جهاز الجهاز الفني للمنتخب، مؤكداَ صعوبة الاستعدادات في الفترة الحالية بعد التوقف الطويل والإجراءات الصحية بسبب جائحة كورونا، وموجهاً شكره إلى اتحاد الكرة على توفير هذه المباراة والاتحاد الفلسطيني على قبول الدعوة.

وأكد كاراسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة أنه يهدف إلى الوقوف على إمكانات اللاعبين خلال المباراة، مشدداً على أهمية المباراة لتجهيز المباراة قبل استئناف التصفيات، بالإضافة إلى أنها فرصة لتحسين مركز الازرق في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولفت إلى أن تركيز الجهاز الفني ينصب حالياً مواجهتي فلسطين والعراق، وقال: “بلا شك لدينا طموح التأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022، وإذا نظرنا إلى ترتيب المنتخبات في التصفيات بوضعه الحالي، نجد أن الازرق يحتل المركز الثاني، ولو فرضنا أن التصفيات انتهت اليوم فإننا متأهلون إلى الدور المقبل، لذلك التأهل يعتمد على ما سيقدمه الجهاز الفني واللاعبون في المباريات المتبقية». بدوره، قال مدافع الأزرق فهد الهاجري أن مباراة اليوم مهمة جداً بعد انقطاع طويل عن المباريات الدولية، مشيراً إلى أن مدرب الأزرق الحالي يحمل فكراً وثقافة مغايرة و»نحن جاهزون لتقديم المستوى المطلوب.»

