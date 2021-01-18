ولد علي: العربي رفض انضمام الدباغ

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استغرب الجزائري نور الدين ولد علي مدرب فلسطين رفض النادي العربي تحرير مهاجمه عدي الدباغ من أجل الانضمام لصفوف المنتخب الفلسطيني الذي يواجه الأزرق اليوم في مباراة دولية ودية.

وقال ولد علي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة إن العربي رفض طلب انضمام الدباغ لصفوف المنتخب، مضيفاً: «نعلم ان النادي لديه الحق في ذلك لأن اللقاء لم يقم في أيام فيفا المخصصة للمباريات الدولية، لكن العربي لديه لاعبين بصفوف الأزرق بالوقت الحالي وكنا نتمنى تعاونهم بشكل أخوي إلا انني أؤكد أن من حقهم رفض الطلب».

وأكد ولد علي أن مواجهة الأزرق ستكون بمثابة فرصة لعودة اللاعبين لأجواء المباريات الدولية بعد توقف لأكثر من عام بسبب الظروف الصحية التي يعيشها العالم حالياً ، مشيرا إلى أنه يسعى لتجهيز لاعبي فلسطين للتصفيات الآسيوية بإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين وفق المعايير الفنية. من جهته، أكد المدافع مصعب البطاط أن لاعبي المنتخب الفلسطيني يسعون لتقديم المستوى المأمول أمام المنتخب الكويتي المحترم وصاحب التاريخ».

