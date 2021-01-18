تفوق الرشيدي والمقلد والحوال وبن حسين في «رماية علي الصباح»

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أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات بطولة الراحل الشيخ علي الصباح السنوية للرماية بتتويج الفائزين بمسابقاتها الأربع من أبطال وبطلات نادي الرماية والحرس الوطني. وأسفرت نتائج البطولة التي استمرت ثلاثة أيام عن فوز الرامي منصور الرشيدي من الحرس الوطني بمسابقة سكيت لفئة الرجال متقدما على سعود حبيب وفيصل المطيري من (رماة النادي) وهما أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي.وتوج ناصر المقلد بلقب مسابقة تراب فيما جاء طلال الرشيدي ثانيا واحتل عبدالرحمن الفيحان المركز الثالث وجميعهم من رماة النادي.وفي منافسات السيدات أحرزت رامية النادي أفراح بن حسين المركز الأول في مسابقة سكيت في حين نجحت زميلتها شيخة الرشيدي في اقتناص المركز الثاني بينما ذهب المركز الثالث إلى فاطمة الزعابي من النادي أيضا. وحققت الرامية سارة الحوال من النادي لقب مسابقة تراب فيما نالت زميلتها فاطمة عبدالملك المركز الثاني وأحرزت شهد الحوال المرتبة الثالثة.وقال رئيس النادي دعيج العتيبي في تصريح صحفي عقب حفل الاختتام إن البطولة التي شملت إقامة مسابقات في رماية الأطباق الطائرة تميزت بمشاركة واسعة من رماة النادي والحرس الوطني وظهرت بمستوى متميز في جميع مراحلها.وأضاف العتيبي أن البطولة شهدت تسجيل الرماة والراميات بخاصة المتأهلين إلى الأدوار النهائية نتائج طيبة معتبرا إياها «محطة مهمة» لاستعداد أبطال الكويت للبطولات الخارجية المقبلة.وأعرب عن تشرف أسرة نادي الرماية بإقامة هذه البطولة منذ تأسيس النادي لما يحمله الراحل الكبير من مكانه وتقدير كبيرين عند جميع منتسبي النادي باعتباره - رحمه الله - من الداعمين الكبار لرياضة الرماية الكويتية مثمنا رعاية وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لحفل الاختتام.من جانبها أعربت الرامية بن حسين عن سعادتها البالغة بالفوز بهذه البطولة الكبيرة لاسيما بعد عودتها لممارسة اللعبة بعد انقطاع طويل مشيرة إلى أنها أصابت 44 طبقا في الجولة النهائية من أصل 50.حضر حفل الاختتام الشيخ عبدالله ثامر العلي والشيخة مريم ثامر العلي وأمين سر النادي عبيد العصيمي وعدد من أعضاء النادي.

