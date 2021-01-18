اليرموك هزم الكويت في «كرة الصالات»

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أنقذ اليرموك صدارته في دوري كرة القدم داخل الصالات بعد ان حقق الفوز على الكويت بهدف للاشيء عبر محترفه دانيلو في الثواني الاخيرة من زمن المباراة التي اقيمت في انطلاقة القسم الثاني من الدوري الاقوى، رافعا رصيده الى 18 نقطة في حين ظل الكويت رابعا بـ4 نقاط.وواصل القادسية انتصاراته على حساب العربي بالتغلب عليه 7 – 4 ، ليرفع الاصفر رصيده الى 9 نقاط بالمركز الثالث والعربي خامسا بـ6 نقاط.وظل كاظمة مشاركاً في الصدارة برصيد 18 نقطة بعد فوزه الكبير على السالمية 6 -1 في لقاء كانت الافضلية فيه للبرتقالي الذى نجح في فك الضغط السلماوي وترجمها الى اهداف وبذلك يتجمد السالمية عند نقطتين في المركز السادس.ونال يوسف خليفة من القادسية جائزة افضل لاعب في الجولة الماضية.

