دعم كويتي للإماراتي الشعفار في انتخابات «الآسيوي للدراجات»

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أكد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح دعم الكويت للكوادر الرياضية الخليجية في الترشح وإدارة المنظمات الرياضية القارية والدولية انطلاقاً من اللحمة الخليجية وتأكيداً لتوحيد المواقف الرياضية في كافة المحافل ، جاء ذلك خلال استقباله للنائب أسامة الشعفار عضو البرلمان الإماراتي رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية والمرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لدورة ثانية في الانتخابات التي ستقام 22 مارس المقبل في العاصمة الاماراتية دبى. حضر اللقاء نواب المدير العام الشيخ حمود المبارك و د. صقر الملا و أمين سر اللجنة الأولمبية حسين المسلم. وأشاد فليطح بالطفرة الهائلة التي حققتها رياضة الدراجات الهوائية بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والقارة الآسيوية تحت قيادة النائب أسامة الشعفار ، مشيراً إلى أن الكويت لن تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين الشعفار من مواصلة مسيرة عطائه على رأس الاتحاد الآسيوي ، والذي يصب في مصلحة اللعبة بدول مجلس التعاون والقارة الآسيوية.