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برقان والعربي يبحثان عن الفوز في «اليد»

زيد خلف
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الإثنين 18 يناير 2021

يفتتح برقان وخيطان منافسات الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد عندما يلتقيان في 05:30 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب ضمن الجولة ذاتها العربي مع القرين في 07:15 مساء. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة، يأتي بعده القادسية 17 نقطة، والعربي 13 نقطة، وكاظمة 11 نقطة، والسالمية 8 نقاط، وبرقان 6 نقاط، ثم القرين 3 نقاط، وأخيراً خيطان بنقطتين. ويأمل برقان في المباراة الأولى في تحقيق الانتصار والتقدم خطوة في جدول الترتيب، فيما يسعى خيطان إلى تقديم عرض قوي يمكنه من تحقيق نتيجة ايجابية. وفي المباراة الثانية يستعد العربي لمواصلة تقديم عروضه القوية وتحقيق نقطتين جديدتين على حساب القرين.


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