الغزو لم يكن حلم ليلة صيف!

الاخيرة

الأمم المتقدمة تُبقي تاريخها كتاباً مفتوحاً يُزار لتعلم الدروس منه فتذكر الإنجازات وتذكر معها الإخفاقات لذا يندر عندهم تكرار الأخطاء، بالمقابل الأمم المتخلفة تقوم إما بتزوير تاريخها فتحول الهزائم المنكرة لانتصارات باهرة، أو تضع الأحداث في صندوق أسود مغلق ثم ترميه في... بحور النسيان!

***

مازال زلزال غزو الكويت الذي تمر علينا هذه الأيام الذكرى الثلاثون لبدء الحرب الجوية التي أنعشت الآمال بقرب التحرير بعد أن شاعت نظريات المؤامرة التي كانت ترى أن كل ما يجري مؤامرة محكمة تتوزع بها الأدوار، ومن ثم ستتحول الكويت إلى قضية مزمنة أخرى لن تحل قط، وأن صدام قد تمت مكافأته على الأدوار الشريرة التي لعبها والتي دمرت بلده وبلدان المنطقة عبر جعله يحتفظ بالكويت إلى الأبد وما الجيوش وتصريحات المسؤولين في الإعلام إلا بيادق تحرك على رقعة الشطرنج.

***

وللمعلومة إسرائيل تخلق فور انتهاء حروبها وانتصاراتها لجان تحقيق جادة تبحث فيما جرى وتسلط الضوء على الإخفاقات بأكثر من الإنجازات لمنع التكرار، وندر أن أطلقت أسماء الأشهر التي جرت بها الحروب والانتصارات على مدنها أو أسمت قادة الانتصار لديها بمسميات مبهرة كأبطال الحرب والسلام.. إلخ، بل يقوم من حقق الانتصار بالتقاعد والبعد عن الأضواء والعمل بالزراعة، أو التفرغ للأعمال التطوعية والوطنية، لدينا كعرب نحول كل هزيمة شنعاء لانتصار باهر ونمنع التحقيق فيها، كما نسمي مدننا على التواريخ التي حدثت بها الكوارث والنكبات لذا تتكرر هزائمنا فحرب 67 هي تكرار لهزيمة 56، وغزو لبنان 82 هو غزوها 78، وانكسار جيش صدام 2003 هو نفس انكسار أم المعارك أو أم الهزائم الخالدة عام 91.. وأمجاد يا عرب أمجاد!

***

آخر محطة: مازالت هناك تساؤلات كبرى حول زلزال 90/91 فنحن للتذكير من تم غزوه ولم نغزُ أحداً فلماذا الخوف من البحث الجاد في تلك الأحداث كي نعزز الصح ونثني على من قام به، ونستفيد بالمقابل من الأخطاء لمنع تكرارها؟!

