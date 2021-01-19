مفتي مصر يجيز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من «كورونا»

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أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية انه تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين، كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم، كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الاصابة بعدوى كورونا، وذلك صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وانقاذاً لها؛ لأنه اذا جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب اولى تلافيه.

وأضاف علام عبر سلسلة فتاوى بالموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية: «الاهتمام بوسائل الوقاية اوجب وأكد، واهمالها والاستهانة بوسائلها سيئ الأثر مخوف الخطر؛ ويؤول الى ترك المحتاجين عُرضةً للأمراض، ومرمى لسهامها، وهدفاً سهلاً للوقوع في براثنها، وذلك في حقهم امكن للبلاء، وأضعف في نسبة الشفاء ، وأشار الى انه في حق مال الزكاة: «أدعى لتضاعف المؤونة عليه، وأنقص لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم بالحاجات، ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات. وهذا يشمل وسائل الوقاية للأمراض المعتادة، ومن باب اولى ادوات الوقاية من الأوبئة المعدية.

