غرائب 2020 لا تنتهي.. الأرض زادت سرعة دورانها!

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تنكشفت المزيد من غرائب ومصائب العام المنصرم 2020 اذ يبدو انه اضافة الى كل معضلاته فقد تسبب بزبادة سرعة دوران الأرض حول محورها بينما يرى العلماء انه إذا استمرت هذه السرعة في التزايد، فقد يؤدي ذلك إلى طرح ثانية من التوقيت العالمي. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «لوبوان» الفرنسية وقالت فيه الكاتبة كلوي دوراند بارنتي إن العالم شهد العام الماضي أقصر 28 يوما على الإطلاق منذ عام 1960 حيث استغرقت الأرض مللي ثانية ونصف المللي أقل من متوسط المدة البالغة 86 ألفا و400 ثانية لإكمال دورة حول محورها.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 5 يوليو 2005 عندما استغرق دوران الأرض أقل بقليل من مللي ثانية من المتوسط. يقول كريستيان بيزوار، عالم الفلك في قسم النظم المرجعية للزمان والمكان في مرصد باريس «في الواقع لقد لاحظنا تسارعا في نسق دوران الأرض منذ عام 2016 ولا نعرف حقا كيفية تفسير ذلك». ويقول بيزوار «إذا استمر هذا التسارع بالمعدل الحالي خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة، فقد نضطر إلى طرح ثانية من التوقيت العالمي». أوضح أنه «منذ اختراع ساعات الكوارتز في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، من المعلوم أن طول اليوم قد شهد تقلبات موسمية بمعدل أجزاء من الثانية وكان ذلك في يوليو وأغسطس كحد أدنى، وخلال الشتاء كحد أقصى ولكن الاختلافات على مدى عقود لم تتجاوز 3-4 مللي ثانية». وأشارت الكاتبة إلى أن التغير في سرعة الأرض الذي لوحظ تحديدا خلال السنوات الست الأخيرة يفسر بعوامل معروفة لدى العلماء، وهي أساسا التقلبات في الغلاف الجوي وفي مستوى المد والجزر لكن السرعة التي سُجّلت على مدى 6-10 سنوات، وهي الوضعية الراهنة، لا يبدو أنها مرتبطة بنفس التأثيرات.

